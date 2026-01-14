Nuove Instax mini Evo Cinema e mini Link+: il mondo in un istante

L’universo instax si arricchisce con due nuovi prodotti che puntano a rendere la creatività immediata, tangibile e profondamente legata all’estetica. Da una parte una stampante per smartphone dal carattere premium, dall’altra una fotocamera ibrida che fonde fotografia, video e stampa istantanea. Due soluzioni diverse ma complementari, accomunate dall’idea di trasformare immagini digitali in oggetti fisici capaci di durare nel tempo. Entrambi i prodotti condividono la connessione tra digitale e analogico. Funzioni come lo scatto remoto, lo specchio per selfie, lo zoom digitale, la memoria su Micro SD, la sorgente luminosa integrata e la sezione My Gallery nell’app rafforzano un utilizzo adatto a tutti.

instax mini Link+ tra precisione e ispirazione

La nuova instax mini Link+ si distingue per un design curato, con una scocca nera, accenni arancioni e un elegante gancio in metallo. La tecnologia lancia la modalità Design Print, resa possibile da un processore d’immagine potenziato che consente di stampare testi molto piccoli e trame complesse con maggiore nitidezza. Questo rende le immagini adatte anche a utilizzi decorativi o creativi avanzati.

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Attraverso la modalità Simple Print, le immagini vengono selezionate direttamente dalla galleria dello smartphone o da Pinterest, trasformandosi in stampe su pellicola instax mini. La nuova app dedicata migliora l’esperienza grazie alla Print Simulation, che permette di visualizzare l’effetto finale della foto inserita in cornici, cover o ambienti prima della stampa. La modalità Multiple Print consente di stampare fino a dieci immagini in sequenza, mentre Frame Print aggiunge cornici, adesivi e testi personalizzati. Non manca Video Print, che isola un fotogramma da un video e lo trasforma in una stampa. La ricarica rapida tramite USB-C, le funzioni di collage, l’interfaccia chiara o scura e instaxAiR Studio con effetti AR completano un sistema pensato per un uso intuitivo.

mini Evo Cinema

Con instax mini Evo Cinema l’esperienza diventa ancora più articolata. Questa fotocamera ibrida 3-in-1 consente di scattare foto, registrare brevi video e stampare, anche da smartphone. Il design richiama le cineprese 8 mm, con corpo nero, dettagli verdi e impugnatura verticale ispirata alla Fujica Single-8 del 1965. Il display LCD da 1,54 pollici offre un’anteprima dettagliata, mentre la leva di stampa analogica aggiunge una componente tattile distintiva.

Il sistema ruota attorno a Eras Dial, che propone dieci epoche visive, dai toni morbidi degli anni ’30 fino alle immagini definite degli anni 2020. Il Degree Control Dial permette di modulare colore, contrasto e grana, arrivando a cento combinazioni creative. Il Frame Switch abbina cornici dedicate a foto e clip video. La modalità CINE/STILL consente di alternare video fino a quindici secondi e fotografie, estendibili a trenta secondi tramite app. La funzione più originale consente di stampare un fotogramma con QR code, che rimanda al video originale conservato per ventiquattro mesi.