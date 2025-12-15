Nothing OS 4: dopo le voci sul blocco arriva la posizione della società

Come ben sapete anche Nothing al pari di tutte le altre società che si occupano di produrre smartphone sta portando avanti una campagna di aggiornamenti che punta a introdurre l’ultima versione del sistema operativo Android insieme all’ultima versione dell’interfaccia grafica dell’azienda, stiamo parlando della NothingOS 4, la quale dovrebbe esordire su tanti dispositivi che l’azienda ha rilasciato nel corso degli ultimi anni.

Proprio di questo oggi vi parliamo dal momento che la scorsa settimana la rete è stata scossa da un insieme di voci trapelate sul web che annunciavano l’interruzione totale e definitiva dei lavori da parte dell’azienda sullo sviluppo di quest’ultima versione dell’interfaccia grafica, nello specifico proprio una voce aveva fatto molto scalpore dal momento che un utente Reddit aveva pubblicato anche degli screenshot in cui parlava con l’assistenza e gli veniva riferito quanto detto sopra, notizia che ovviamente in prima battuta ha destato molto scalpore cogliendo tutti gli appassionati di sorpresa.

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Arriva la posizione ufficiale della società

Il portavoce dell’azienda però ha deciso di mettere la parola fine a questo momento di subbuglio affermando in via ufficiale e definitiva che i lavori non sono stati interrotti e tutto procede secondo i piani per quanto riguarda lo sviluppo e il rilascio dell’ultima versione dell’interfaccia di Nothing, il portavoce infatti ha dichiarato che la società sta procedendo secondo i piani e sta procedendo ad un rilascio graduale degli update per i vari dispositivi raccogliendo feedback che possono essere indispensabili per i rilasci futuri, di conseguenza è normale che alcuni utenti abbiano già ricevuto l’aggiornamento mentre altri debbano ancora aspettare, soprattutto se si tratta di smartphone un po’ più datati rispetto a quelli di ultima generazione, il portavoce ha poi continuato invitando gli utenti a chiedere delucidazioni direttamente all’azienda in merito agli aggiornamenti piuttosto che cercare in rete con il rischio di incappare in notizie poco corrette.