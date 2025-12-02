Nothing OS 4 arriva su Nothing Phone 2, 2a e 3a Series

Nothing amplia ufficialmente la distribuzione di Nothing OS 4, portando l’aggiornamento su un numero sempre maggiore di dispositivi della sua lineup. Dopo il debutto sul nuovo Phone (3), l’azienda ha iniziato a rendere disponibile la release anche per Phone (2), Phone (2a) e l’inedito Phone (3a), estendendo così a un pubblico più vasto l’insieme delle novità introdotte con l’ultima iterazione del sistema.

Nothing OS 4 rappresenta uno degli update più significativi mai rilasciati dal brand: migliora le prestazioni generali, introduce un’esperienza più fluida nella navigazione dell’interfaccia e porta con sé un design leggero ma coerente con l’estetica minimalista tipica dell’azienda. Particolare attenzione è stata dedicata all’ottimizzazione energetica, con un sistema di gestione dei consumi più intelligente che promette un incremento dell’autonomia soprattutto sui modelli di generazione precedente.

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Nothing Phone, tre gamme ricevono ufficialmente l’aggiornamento al nuovo Nothing OS 4

Tra le funzioni più attese arrivano nuove opzioni avanzate per la personalizzazione delle schermate, un centro di controllo ridisegnato, animazioni più rapide e un miglioramento generale delle app di sistema. Viene potenziata anche la suite di opzioni dedicata alla fotografia, con una pipeline di elaborazione aggiornata che offre scatti più nitidi e bilanciati anche su dispositivi non di fascia alta come Phone (2a).

La distribuzione sta procedendo gradualmente, ma Nothing conferma che il rollout globale per i tre modelli citati è già in corso e continuerà nelle prossime settimane. Per molti utenti Nothing OS 4 rappresenta l’aggiornamento più completo e maturo del brand, segnando un’evoluzione importante non solo per i nuovi dispositivi, ma soprattutto per quelli già presenti sul mercato.