Nothing OS 4.0: ufficialmente in distribuzione

Il panorama dei sistemi operativi mobili sta vivendo una nuova fase di innovazione- Ciò grazie al rilascio di Nothing OS 4.0, ora disponibile su Phone (3). L’aggiornamento è destinato, nei prossimi mesi, ad altri dispositivi Nothing e CMF basati su Android 16. Introduce strumenti pensati per rendere l’esperienza utente più fluida, personalizzabile e intelligente. Con l’integrazione sempre più marcata dell’AI nelle applicazioni essenziali. Tra le novità più immediate si nota una rinnovata attenzione alla personalizzazione della schermata home. Gli utenti possono ora configurare widget di diverse dimensioni, come 1×1 e 2×1, per strumenti come Weather, Pedometer e Screen Time. Mentre le icone nascoste permettono di gestire meglio l’App Drawer, rendendo visibili le app solo quando serve, tramite gesture intuitive. Anche la gestione multitasking viene migliorata con la funzione Pop-Up View, che consente di aprire due app flottanti contemporaneamente e passare da una all’altra con swipe verso l’alto o verso il basso.

Nothing OS 4.0: ecco le novità in arrivo

L’esperienza visiva riceve un’attenzione particolare con l’Extra Dark Mode. Quest’ultima è pensata per intensificare i neri, aumentare il contrasto e ridurre l’affaticamento degli occhi. Tale modalità è compatibile con il Launcher e con applicazioni come Essential Space, permettendo di coniugare estetica e risparmio energetico. Le animazioni diventano più naturali e fluide, con effetti realistici durante l’apertura e la chiusura delle app, transizioni più coinvolgenti e un feedback aptico per indicare i livelli minimi e massimi del volume.

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Un’altra innovazione riguarda i Live Updates con Glyph, che permettono di seguire sul display avanzamenti di consegne, corse o timer senza dover aprire le app. Tutte le applicazioni compatibili supportano la funzione Glyph Progress, integrando notifiche più visive e immediate nell’interfaccia del dispositivo. Su Phone (3), l’aggiornamento aggiunge, inoltre, funzioni esclusive come Flip to Glyph, un Pocket Mode rinnovato e nuovi Glyph Toys. Tra cui Hourglass e Lunar Cycle, oltre alla funzione Glyph Mirror Selfie.

La personalizzazione diventa ancora più creativa grazie a Nothing Playground, che consente di progettare le proprie Essential Apps tramite il Widget Builder. Tali app vengono organizzate all’interno del Widget Drawer, permettendo all’utente di adattare il dispositivo alle proprie esigenze. Nothing OS 4.0 rappresenta una visione più ampia del rapporto tra utente e dispositivo. Ciò grazie ad un approccio congiunto tra design, interattività e intelligenza artificiale.