Nothing interviene direttamente: nessun ritardo per Nothing OS 4.0, il rollout procede regolarmente

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Dopo giorni di speculazioni, screenshot circolati nei forum e dubbi condivisi dalla community, Nothing ha scelto di chiarire ufficialmente lo stato dell’aggiornamento a Nothing OS 4.0, la nuova interfaccia basata su Android 16. Il produttore ha smentito qualunque stop del rollout, confermando che la distribuzione sta procedendo secondo la pianificazione originale.

La scintilla della polemica: la presunta sospensione

La questione era esplosa all’inizio della settimana, quando alcuni utenti — in particolare un possessore di Nothing Phone (3) — avevano condiviso la risposta del supporto ufficiale che parlava di una sospensione temporanea del rilascio. Un messaggio che aveva creato un clima di incertezza, soprattutto perché il rollout era già partito dal 21 novembre, coinvolgendo progressivamente Phone (3), Phone (2), Phone (2a) e Phone (2a) Plus.

Secondo quella prima ricostruzione, Nothing avrebbe bloccato gli aggiornamenti per applicare un fix urgente, mentre i dispositivi che avevano già scaricato Nothing OS 4.0 avrebbero ricevuto una patch correttiva. Una narrazione che sembrava plausibile, ma che non corrisponde — almeno secondo l’azienda — all’andamento reale del progetto.

La posizione ufficiale: aggiornamento in corso, nessun blocco

Nelle scorse ore, un portavoce Nothing ha fornito chiarimenti ai colleghi di Android Authority, ribaltando completamente lo scenario descritto dagli screenshot circolati:

il rollout non è stato sospeso;

le ottimizzazioni aggiuntive riguardavano in particolare la serie Phone (2a);

tali interventi sono stati integrati già il 1° dicembre 2025;

la distribuzione di Nothing OS 4.0 sta seguendo il normale schema graduale.

Il produttore ha ribadito che la scelta di procedere con rollout progressivi è intenzionale e standard nelle major release: permette di intercettare eventuali criticità legate alle app di terze parti prima di raggiungere la totalità della base installata. La roadmap, quindi, non cambia. Il rollout continua senza deviazioni, e chi non ha ancora ricevuto l’aggiornamento dovrà solo attendere la propria finestra di rilascio.

Perché le voci si sono diffuse così velocemente

In un ecosistema Android sempre più complesso, dove la velocità degli update rappresenta un fattore competitivo, ogni anomalia percepita genera reazioni immediate. Nothing, poi, ha costruito la propria immagine su un rapporto diretto con la community: un singolo messaggio del supporto, magari isolato o mal interpretato, diventa subito materiale da discussione. Il chiarimento ufficiale serve dunque a ristabilire un quadro più lineare: non c’è alcuna revisione dell’update, nessuna battuta d’arresto e nessun rinvio nascosto tra le righe.