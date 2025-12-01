Nothing aggiorna Essential Space: arrivano “Essential Memory” e la nuova modalità Flip to Record

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Nothing continua a spingere sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri dispositivi. L’azienda di Carl Pei ha annunciato un importante aggiornamento per Essential Space, l’hub di produttività integrato nei Nothing Phone che si sta trasformando sempre più in un assistente personale intelligente. Con l’ultimo update, il team introduce due nuove funzioni IA — Essential Memory e una versione evoluta di Flip to Record — pensate per migliorare la gestione dei contenuti e rendere l’esperienza d’uso più fluida e naturale.

Essential Memory: il cuore “intelligente” del sistema Nothing

La novità principale è Essential Memory, un’estensione diretta del lavoro già fatto su Essential Space e sulla funzione di ricerca interna Essential Search. Questa nuova componente usa l’intelligenza artificiale per comprendere il significato dei contenuti salvati sul dispositivo. Screenshot, link, note e fotografie non vengono più trattati come semplici file sparsi nella memoria, ma come veri e propri ricordi digitali collegati tra loro.

Ad esempio, se un utente salva la foto di un biglietto da visita e successivamente scrive una nota correlata, Essential Memory sarà in grado di riconnettere automaticamente i due elementi, così da mostrarli insieme durante una ricerca o un riepilogo. Il sistema si comporta quindi come una memoria semantica, capace di ricordare il contesto delle informazioni e di suggerirle quando servono, rendendo più semplice ripescare idee, appuntamenti o contenuti salvati in momenti diversi.

Flip to Record diventa multimediale e più potente

La seconda novità riguarda Flip to Record, una delle funzioni più apprezzate dagli utenti Nothing, che ora diventa un vero strumento di registrazione multimediale potenziata. Oltre a catturare l’audio, sarà possibile scattare o importare foto, scrivere note e aggiungere contesto visivo in tempo reale, tutto all’interno della stessa interfaccia. Le immagini appariranno sulla timeline sincronizzate con l’audio, offrendo una ricostruzione visiva del momento registrato. L’interfaccia è stata ridisegnata per offrire un controllo più immediato: durata della registrazione sempre visibile, pulsanti di pausa e ripresa più intuitivi, accesso rapido per allegare contenuti e una pressione prolungata per terminare la sessione.

Al termine della registrazione, l’IA di Nothing genera un riepilogo automatico che combina audio, immagini e note in una sequenza temporale ordinata, utile per riascoltare lezioni, meeting o interviste con un quadro chiaro e navigabile.