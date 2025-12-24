NotebookLM introduce la cronologia delle chat per tutti gli utenti

NotebookLM continua a crescere con un ritmo costante e, questa volta, lo fa rendendo disponibile una funzione attesa da tempo. Google ha infatti confermato che la cronologia persistente delle chat è ora attiva per tutti gli utenti, senza più limitazioni legate a test o rollout selettivi. La novità riguarda sia la versione web sia le app mobile e segna un passo importante nell’uso quotidiano dello strumento.

Una continuità reale tra dispositivi

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La cronologia delle chat introduce una continuità operativa che mancava a chi utilizza NotebookLM per attività di studio o lavoro. Le conversazioni non vengono più “perse” al cambio di dispositivo, ma restano disponibili in modo trasversale. Una sessione avviata su smartphone può essere ripresa sul computer esattamente dallo stesso punto, e viceversa, senza dover ricostruire il contesto o ripetere le richieste.

Questo comportamento rende NotebookLM più adatto a un utilizzo frammentato nel tempo, tipico di chi alterna momenti di consultazione rapida e sessioni di lavoro più strutturate.

Gestione dei dati e tutela della privacy

Google ha chiarito anche alcuni aspetti legati alla gestione dei dati. La cronologia delle chat può essere cancellata in qualsiasi momento, lasciando pieno controllo all’utente. Nei notebook condivisi con altri collaboratori, inoltre, le conversazioni personali restano private e visibili solo a chi le ha generate. Un dettaglio rilevante, soprattutto in contesti di lavoro collaborativo o di ricerca, dove la separazione tra appunti personali e materiali condivisi è fondamentale.

Un rilascio atteso da settimane

L’arrivo globale della funzione chiude un percorso iniziato alcune settimane fa. Google aveva annunciato la cronologia delle chat per NotebookLM già a ottobre, indicando un avvio del rollout a breve distanza. La distribuzione si è rivelata più graduale del previsto, con l’accesso iniziale riservato a un numero limitato di utenti.

Ora la fase di transizione è conclusa e la funzione risulta pienamente operativa per chiunque utilizzi il servizio, senza distinzioni tra account o piattaforme.

Con questa integrazione, NotebookLM rafforza la propria vocazione come strumento di supporto continuo allo studio e al lavoro, riducendo le interruzioni e migliorando la coerenza dell’esperienza. Un cambiamento che, pur non essendo appariscente, incide in modo concreto sull’efficienza quotidiana di chi fa affidamento su questo tipo di strumenti.