NotebookLM entra in Gemini e cambia il modo di lavorare

Google continua a potenziare il suo ecosistema di intelligenza artificiale rendendo l’ assistente Gemini sempre più centrale. Dopo le prime anticipazioni emerse nelle scorse settimane, l’integrazione di NotebookLM è ora in fase di distribuzione su larga scala all’interno della versione web della piattaforma. Gli utenti possono accedere ai propri taccuini digitali direttamente dal menu “+”, lo stesso utilizzato per caricare file, importare documenti da Drive o inserire immagini e codice.

Una volta selezionato NotebookLM, viene mostrato un elenco dei taccuini recenti con informazioni utili come data di creazione e numero di fonti incluse. È possibile poi collegare più notebook contemporaneamente, facilitando il lavoro su progetti complessi. Questa integrazione segna un passo avanti importante verso la realizzazione di un ambiente unificato, in cui ricerca, organizzazione delle fonti e generazione dei contenuti convivono nello stesso spazio operativo, riducendo il passaggio continuo tra strumenti diversi.

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Nuovi limiti d’uso per Gemini Thinking e Pro

In contemporanea a tutto ciò, Google ha aggiornato anche i limiti di utilizzo dei modelli Gemini più avanzati, introducendo una distinzione ancora più netta tra accesso gratuito e abbonamenti. Gli utenti free rientrano ora in una fascia base con limiti giornalieri variabili e la possibilità di generare fino a cinque report Deep Research. Il piano Google AI Pro consente invece di inviare fino a 100 prompt al giorno, mentre il livello AI Ultra spinge il limite fino a 500 richieste giornaliere.

Cambia anche la disponibilità delle funzioni avanzate. Il modello Gemini 3 Flash supporta ora il recupero delle conversazioni precedenti nel contesto personale, una funzione prima riservata agli utenti Pro e destinata a essere estesa anche alla modalità Live. Questi aggiornamenti confermano la strategia di Google. Ovvero quella di rendere Gemini il punto di accesso principale a tutti i servizi AI, valorizzando gli abbonamenti ma mantenendo sempre la possibilità di “assaggiare“ le nuove funzionalità anche per chi utilizza la versione gratuita.