Notebook LENOVO in sconto di 200 euro su Amazon: l’offerta da NON PERDERE

Ottima opportunità oggi per spendere relativamente poco su Amazon per tutti coloro che vogliono accedere a un notebook Lenovo di alta qualità e livello, difatti il consumatore si ritrova a poter risparmiare molto più di quanto avrebbe mai immaginato, accedendo a tutti gli effetti a un prodotto qualitativamente molto elevato, ma con la minima spesa.

Il nome di questo dispositivo è Lenovo IdeaPad Slim 5i, un prodotto che nasconde una diagonale di 16 pollici, pannello IPS LCD con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), fermo restando avere cornici estremamente sottili su tutta la superficie, garantendo nel contempo dettagli e nitidezza comunque più che validi. Il cuore pulsante del prodotto è chiaramente rappresentato dal processore Intel Core 7 240H, un SoC di fascia alta pensato per i dispositivi portatili, proprio con la sua capacità di ridurre al minimo il consumo energetico.

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La scheda grafica, come era lecito immaginarsi data la fascia di prezzo di posizionamento, è integrata (non dedicata), ciò indiscutibilmente limita la prestazioni e le performance, fermo restando essere un prodotto pensato più che altro per la produttività quotidiana, meno per il gaming. Il sistema operativo, Windows 11, non nasconde personalizzazioni particolari.

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Notebook Lenovo, che prezzo basso oggi su Amazon

Volete il meglio con la minima spesa? allora dovete subito pensare di mettere le mani sul Lenovo IdeaPad Slim 5i, un notebook che di listino costerebbe 999 euro, ma che solamente per poco tempo potete pensare di acquistarlo con un investimento finale di soli 799 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Lo chassis, realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, acquisisce eleganza e robustezza, così da garantire un utilizzo tranquillo nel coso delle vostre giornate lavorative e non solo, senza la minima preoccupazione.