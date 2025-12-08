Nintendo Switch 2: ottimo sconto su AliExpress, è da acquistare subito

Nintendo Switch 2 può davvero fare la differenza nel gaming mobile, difatti il consumatore oggi si può ritrovare all’acquisto di una delle migliori console del momento, forte upgrade della generazione precedente, e capace di innalzare notevolmente il livello qualitativo, anche se al momento limitato da un quantitativo di giochi non propriamente elevato. Per avvicinare più utenti possibili all’acquisto, AliExpress ha giustamente pensato di mettere a disposizione una serie di sconti speciali, pronti a coinvolgere anche la Nintendo Switch 2.

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, tra cui i due joycon (i controller, per intenderci), lo stand e base di collegamento per la versione desktop, il cavo di alimentazione e quello HDMI. Un setup davvero completo e funzionale che porta sin da subito a poter godere di tutte le prestazioni che il dispositivo è in grado di offrire, senza richiedere minimamente l’acquisto di componenti esterni.

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La variante di cui vi parliamo è la Standard Edition, quindi non presenta extra di alcun tipo, e soprattutto include Mario Kart World. Titolo lanciato direttamente nel periodo di debutto della console, e disponibile solo ed esclusivamente per la stessa, rappresenta la soluzione perfetta per giocare con gli amici in gare all’ultimo “sangue” sui tantissimi tracciati messi a disposizione.

Nintendo Switch 2, lo sconto AliExpress è da urlo

A questo punto è arrivato il momento di capire quanto effettivamente il prodotto costi, di base avrebbe un listino elevato, ma fortunatamente con la promozione di AliExpress il consumatore si ritrova a poter pagare solamente 475,10 euro a questo link.

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Non temete di dover attendere tanto tempo prima di ricevere il prodotto a domicilio, infatti la spedizione viene effettuata direttamente dalla Spagna con la certezza di ottenerla entro qualche giorno lavorativo, e senza costi aggiuntivi di alcun tipo (non sono difatti previsti dazi doganali).