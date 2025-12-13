Nintendo Switch 2: ora i Pixel possono essere usati come webcam

Come ben sapete, Google per quanto riguarda la gestione dei propri smartphone pixel da sempre integra al loro interno funzionalità assolutamente esclusive che ovviamente puntano a rendere gli smartphone decisamente più appetibili sul mercato, una funzionalità che fa parte di questa cerchia è quella che consente di utilizzare lo smartphone come una webcam semplicemente collegandolo via USB C a un dispositivo compatibile, gli smartphone in questione infatti possono utilizzare la fotocamera anteriore come sorgente video tramite lo standard UVC, tale funzionalità è stata pensato originariamente per i PC ma in queste ore è emersa una novità interessante, la feature è diventata compatibile anche con Nintendo switch 2.

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Compatibile e funzionante

Nello specifico, collegando uno smartphone pixel alla Console tramite il cavo USB C, la fotocamera del telefono verrà riconosciuta esattamente come una classica webcam compatibile e potrà essere utilizzata all’interno della piattaforma game chat, quest’ultima venne annunciata proprio durante la presentazione del prodotto assieme per l’appunto, a una webcam dedicata dal momento che la console non ha una sorgente video integrata da utilizzare a tal scopo, il difetto però della webcam presentata era principalmente il suo essere ingombrante e dunque non trasportabile, elemento che cozza con la natura di switch stessa.

Tutti i possessori di uno smartphone pixel invece ora avranno un elemento in più nel caso ovviamente sia in possesso del prodotto di Nintendo, ciò elimina innanzitutto il bisogno di acquistare un prodotto aggiuntivo e soprattutto elimina il difetto legato alla scarsa portabilità della webcam prodotta da Nintendo, dunque basta collegare lo smartphone e il gioco è fatto, tra l’altro questa novità è decisamente una sorpresa dal momento che sappiamo bene la riluttanza di Nintendo a garantire la compatibilità dei propri prodotti con prodotti esterni, a quanto pare Google rappresenta un’eccezione eccellente, elemento che gioca tutto a favore degli utenti finali.