Nintendo Switch 2, ecco i giochi in arrivo a gennaio 2026

Siamo ormai arrivati alla fine del 2025 e nel mondo del gaming gli utenti hanno avuto modo di scoprire tanti videogiochi di rilievo. Ora, però, è già arrivato il momento di pensare a cosa ci riserva l’anno nuovo. Anche nel corso del 2026 gli utenti avranno infatti modo di scoprire nuovi videogiochi per diverse console da gaming. Per tutti coloro che possiedono l’ultima console da gaming di casa Nintendo sono già arrivate alcune novità. Sono infatti da poco emersi i nomi dei videogiochi in arrivo a gennaio 2026 per la Nintendo Switch 2.

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Nintendo Switch 2, ecco i nomi dei videogiochi che arriveranno a gennaio 2026

Molto presto gli utenti possessori della console da gaming Nintendo Switch 2 potranno avere a disposizione nuovi titoli di rilievo. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore sono emersi in rete i nomi dei videogiochi in uscita per il prossimo anno, in particolare per quelli in arrivo a gennaio 2026. Per il momento, sono stati confermati i nomi di tre dei videogiochi in arrivo. Si tratta dei seguenti titoli:

Legend of Heroes – in arrivo ufficialmente a partire dal 15 gennaio 2026

– in arrivo ufficialmente a partire dal 15 gennaio 2026 Dispatch – in arrivo ufficialmente a partire dal 28 gennaio 2026

– in arrivo ufficialmente a partire dal 28 gennaio 2026 The Perfect Pencil – in arrivo ufficialmente a partire dal 29 gennaio 2026

Come è possibile notare, questi videogiochi saranno resi disponibili per l’ultima console da gaming di casa Nintendo nel corso di tutto il mese di gennaio 2026. Non sappiamo se oltre a questi giochi arriveranno anche altri titoli per il prossimo mese.

Si tratta dunque di un ottimo inizio anno per i videogiocatori di casa Nintendo. Ricordiamo comunque che, nel frattempo, gli utenti potranno deliziarsi durante le festività natalizie grazie ai fantastici sconti presenti su Nintendo eShop. Si tratta infatti di sconti eccezionali pensati per la fine di quest’anno. Al termine di questi ultimi, l’azienda renderà disponibile una nuova promozione, proponendo tantissimi titoli a prezzi super per l’inizio del nuovo anno.