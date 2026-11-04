AirPods che cinguettano da soli: non è sempre la batteria

Capita a molti di sentire gli AirPods emettere un piccolo cinguettio all’improvviso, magari mentre sono appoggiati sulla scrivania e nessuno li sta usando. Il motivo più comune è la batteria scarica, ma non è l’unico. Questi suoni possono avere origini molto diverse e cambiare parecchio d’intensità, dai brevi trilli quasi simpatici fino a stridii acuti e decisamente fastidiosi per le orecchie. Per capire se il problema riguardi davvero l’autonomia basta aprire la custodia di ricarica e dare un’occhiata all’iPhone o al dispositivo a cui gli auricolari sono abbinati. Lì il livello di carica compare subito. Se invece la batteria risulta piena, conviene cercare la causa altrove, perché le possibilità sono diverse.

Perché gli AirPods emettono suoni senza motivo apparente

Può succedere che gli auricolari continuino a farsi sentire anche dopo essere stati collegati alla corrente. In questi casi la colpa è spesso di sbalzi di tensione, interruzioni nel flusso di elettricità verso il dispositivo o altri problemi legati all’alimentazione. Un’altra causa frequente riguarda la connessione Bluetooth con il dispositivo abbinato. Se per esempio si spegne il Bluetooth su iPhone, è molto probabile che gli AirPods reagiscano con un segnale sonoro. Persino strofinarli accidentalmente l’uno contro l’altro quando sono fuori dalla custodia può bastare a produrre un piccolo suono.

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Ci sono poi situazioni in cui il cinguettio non segnala proprio nessun guasto. AirPods Pro 2 e AirPods Pro 3 supportano una funzione di apparecchio acustico di livello clinico, e Apple precisa che gli auricolari possono “riprodurre periodicamente un suono discreto quando si trovano nella custodia di ricarica”. Lo scopo è verificare che microfoni e altoparlanti lavorino al meglio delle loro possibilità, così da garantire risultati di qualità nei test dell’udito.

Quando il rumore diventa un fischio fastidioso

In certe occasioni i suoni sono più forti, più duri e soprattutto più insistenti. Succede quando viene attivata la funzione Dov’è, pensata proprio per ritrovare gli auricolari smarriti grazie a un segnale ben udibile anche a distanza. Altre volte invece si tratta di veri e propri fischi di ritorno, piuttosto penetranti, che possono comparire se gli AirPods hanno subito danni da acqua oppure se sono intasati da sporco e residui accumulati nel tempo.

Anche i gommini giocano un ruolo importante. Se i cuscinetti in silicone di AirPods Pro non aderiscono bene alle orecchie, gli auricolari possono generare suoni acuti. Nella confezione ne sono inclusi diversi di varie misure ed è probabile che almeno uno garantisca la giusta tenuta. Quando però nessuno riesce a creare un buon isolamento durante l’uso, potrebbe essere necessario acquistare gommini di terze parti. In alternativa resta sempre la possibilità di portare il dispositivo in un Apple Store per farlo controllare.

Come disattivare i suoni della custodia

In alcuni casi, come quando c’è di mezzo un danno da acqua, non esiste un modo per bloccare i fischi acuti. I cinguettii della custodia invece si possono spegnere senza troppa fatica. Bisogna aprire la custodia degli AirPods e andare nelle Impostazioni del dispositivo collegato, per esempio iPhone. Da qui si tocca il nome degli auricolari, che di solito corrisponde alla dicitura “AirPods di” seguita dal nome del proprietario, e si entra nella sezione Audio e instradamento. Al suo interno compare l’opzione Abilita suoni custodia di ricarica. Basta disattivare questa voce per completare l’operazione.

Fonte: TecnoAndroid