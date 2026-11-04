ChatGPT contro le truffe: i plugin di Norton e Malwarebytes

Un messaggio da un numero sconosciuto annuncia un pacco in giacenza, un conto bloccato o un rimborso in attesa di conferma, con un link pronto a risolvere tutto in un attimo. Proprio contro raggiri di questo tipo tornano utili alcuni plugin di ChatGPT dedicati alla sicurezza informatica. Trasformano il chatbot in una sorta di analista che smonta un testo sospetto pezzo dopo pezzo, controlla un collegamento prima del clic e spiega con parole semplici perché quella mail della banca non arriva affatto dalla banca.

Chi ha dimestichezza con il digitale riconosce l’imbroglio al primo sguardo, ma non tutti hanno lo stesso fiuto e i truffatori lo sanno benissimo. Le tecniche si fanno sempre più sofisticate, i messaggi più credibili e le pagine fasulle quasi identiche a quelle vere. Chi ci casca non lo fa per ingenuità ma perché separare il vero dal falso richiede competenze che a scuola nessuno insegna. Questi strumenti non prendono il posto del buon senso, però offrono qualche arma in più.

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Norton e Malwarebytes, tra veterani e specialisti dei link

Norton è un nome che chi ha superato i trent’anni associa da sempre alla protezione del computer, presente già ai tempi in cui i virus viaggiavano sui dischetti. Nella versione per ChatGPT porta la stessa esperienza nell’analisi di messaggi sospetti, finte notifiche di consegna, tentativi di impersonificazione e collegamenti potenzialmente pericolosi. È lo strumento più completo per una prima verifica veloce. Basta incollare il testo ricevuto e chiedere di individuare i segnali d’allarme, valutare il livello di rischio e indicare come muoversi. Lo stesso vale per un sito sospetto o per chi si spaccia per un operatore della banca e pretende un’azione immediata.

Se Norton fa il medico di base, Malwarebytes è lo specialista dei collegamenti tossici. Il plugin dà il meglio nel controllo di indirizzi sospetti, numeri di telefono e negozi online dall’aspetto poco convincente. La sua particolarità sta nel distinguere ciò che può confermare con certezza da ciò che rimane ambiguo, e i risultati vengono classificati come confermati, inconcludenti o sospetti. Funziona bene anche con offerte promozionali e fatture di origine incerta, e prima di un acquisto suggerisce quali verifiche fare in autonomia prima di pagare.

ÈSpam, McAfee e Jacana per incrociare i risultati

ÈSpam analizza messaggi, indirizzi di posta, collegamenti e numeri di telefono con un approccio che ha il pregio dell’onestà. Le risposte separano in modo esplicito le truffe probabili dai risultati non verificati, senza mai promettere una sicurezza assoluta. Non è un dettaglio da poco perché una falsa certezza può essere pericolosa quanto il raggiro stesso. Il plugin mette in evidenza formulazioni sospette, richieste di denaro o di dati personali e tattiche di pressione, ma incrociare quanto emerge con una ricerca personale resta indispensabile.

Come Norton, anche McAfee appartiene ai nomi storici del settore. Il suo plugin si comporta come un secondo parere medico. Dopo aver passato un messaggio a Norton o Malwarebytes, sottoporlo anche a McAfee permette di confrontare le valutazioni e ottenere un quadro più completo. Risulta particolarmente efficace con i messaggi diretti e con le offerte troppo belle per essere vere, aiutando a capire quali segni tradiscono un negozio falso prima di inserire i dati di pagamento.

Chiude il gruppo Jacana, una specie di coltellino svizzero. Si concentra su scenari precisi che gli altri trattano in modo più generico come finte notifiche di consegna, offerte di lavoro fraudolente, falsi concorsi a premi e comunicazioni di banche inesistenti. Per ogni caso propone un’analisi dettagliata che distingue le prove certe dai semplici indizi. Sulle spedizioni cerca costi imprevisti e link di tracciamento falsi, sugli annunci di lavoro scova selezionatori fasulli, stipendi irrealistici e richieste di pagare formazione o attrezzature, mentre sui concorsi individua marchi imitati e anticipi di denaro, spiegando come trovare il regolamento ufficiale senza passare dai collegamenti ricevuti.

La regola d’oro che nessun plugin rimpiazza

Nessuno di questi strumenti è infallibile e nessuna analisi automatica sostituisce il controllo diretto. I cinque plugin fanno da sentinelle e non da guardiani, perché segnalano il pericolo ma la scelta finale resta a chi sta davanti allo schermo. Se un pacco risulta in giacenza si controlla sul sito ufficiale del corriere. E se la banca scrive che il conto è bloccato si telefona alla banca usando il numero stampato sulla carta, non quello riportato nel messaggio.

Fonte: TecnoAndroid