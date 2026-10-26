Mass Effect, la serie Amazon resiste alla chiusura di BioWare

La serie TV di Mass Effect prodotta da Amazon resta in lavorazione, nonostante la notizia che in queste ore ha scosso l’intero settore videoludico. La chiusura di BioWare, lo studio che ha dato vita alla celebre saga di fantascienza, ha infatti travolto anche il progetto del nuovo capitolo di Mass Effect, che è stato cancellato. Una doppia batosta per chi segue da anni le vicende di questo universo narrativo. C’è però almeno un fronte su cui arrivano notizie rassicuranti, ed è proprio quello televisivo.

Appena si è diffusa la comunicazione sul destino dello studio, tra gli appassionati è nata quasi subito una domanda piuttosto naturale. Se chi ha creato il franchise smette di esistere e il prossimo gioco non vedrà mai la luce, che fine farà l’adattamento destinato al piccolo schermo? Un timore comprensibile, visto che spesso i progetti legati a un marchio finiscono per seguirne le sorti, nel bene e nel male.

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Il futuro di Mass Effect su Prime Video

Le cose, almeno per ora, stanno diversamente. La serie destinata a Prime Video prosegue regolarmente il suo percorso produttivo e non risulta coinvolta dalla decisione che ha colpito BioWare. Per chi temeva di dover dire addio a ogni nuova avventura ambientata in questa galassia, si tratta senza dubbio di una boccata d’ossigeno.

Il motivo è abbastanza intuitivo anche per chi non mastica di dinamiche industriali. Un adattamento televisivo segue binari propri, con una produzione separata e tempistiche indipendenti rispetto allo sviluppo di un videogioco. La cancellazione del titolo e lo stop dello studio non comportano automaticamente il blocco di tutto ciò che porta il nome della saga. Ed è esattamente quello che sta succedendo con il progetto di Amazon, che continua ad andare avanti.

Non è un dettaglio da poco. Per una parte del pubblico la trasposizione sul piccolo schermo rappresenta adesso l’unico modo concreto per tornare a esplorare questo immaginario, almeno nel breve periodo. Il franchise di Mass Effect perde il suo punto di riferimento storico sul fronte dei videogiochi, ma conserva una strada aperta in un altro formato.

Cosa significa la chiusura di BioWare per la saga

Lo scenario resta comunque complesso. La notizia della chiusura di BioWare ha sorpreso moltissimi giocatori, abituati a considerare lo studio come una delle realtà più riconoscibili del panorama videoludico. Insieme a lui sparisce anche il nuovo capitolo di Mass Effect, un progetto atteso da una comunità molto affezionata e che ora risulta definitivamente cancellato.

Per gli appassionati il colpo è doppio. Da una parte c’è la perdita della casa che ha costruito personaggi, pianeti e storie entrati nel cuore di tantissime persone. Dall’altra c’è la consapevolezza che il seguito tanto desiderato non arriverà. In un quadro del genere la conferma sulla prosecuzione della serie TV di Mass Effect assume un peso ancora maggiore, perché mantiene viva la presenza del marchio anche dopo la fine dello studio che l’ha generato.

La produzione televisiva, quindi, non si ferma. Mentre il mondo dei videogiochi fa i conti con la scomparsa di BioWare e con lo stop al gioco in sviluppo, il progetto destinato al catalogo di Prime Video continua a essere regolarmente in lavorazione presso Amazon.

Fonte: TecnoAndroid