NFL Game Pass su DAZN: Season Pro in sconto fino al 26 ottobre

DAZN Italia ha da poco avviato una nuova promozione sugli abbonamenti Season Pro dell’NFL Game Pass, i piani pensati per chi vuole seguire tutte le partite della stagione 2026 della National Football League, la lega professionistica di football americano più importante degli Stati Uniti. Gli sconti riguardano sia la formula mensile sia quella annuale e restano validi per un periodo limitato, nello specifico fino al 26 ottobre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

Il contesto è quello della partnership decennale firmata tra DAZN e la NFL all’inizio del 2023, grazie alla quale anche il campionato 2026 arriva in diretta streaming in Italia e in quasi tutto il mondo. La piattaforma propone in esclusiva in oltre 200 mercati il pacchetto NFL Game Pass, l’abbonamento che apre le porte a tutti gli incontri della stagione. Di solito il costo dei piani Season Pro cala in modo dinamico man mano che il campionato va avanti, in proporzione alle giornate che restano da giocare. Questa volta però si aggiunge un’offerta vera e propria, attivabile direttamente dal sito DAZN nella pagina riservata al servizio. Nessuna novità invece per i piani Weekly Pro e Weekly Pro Ultimate, che continuano a garantire l’accesso ai contenuti NFL per soli 7 giorni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

I nuovi prezzi di Season Pro e Season Pro Ultimate

La promo coinvolge sia Season Pro sia Season Pro Ultimate, entrambi con accesso all’intera stagione NFL fino al 31 luglio 2027. Chi sceglie il pagamento mensile trova Season Pro a 34,99 euro al mese invece di 43,99 euro, mentre la versione Ultimate scende a 43,99 euro al mese rispetto ai 54,99 euro previsti in precedenza. In tutti e due i casi la spesa viene suddivisa in 4 rate uguali. In pratica, rispetto alle condizioni standard, le mensilità da versare passano da 5 a 4.

Per chi preferisce saldare tutto subito c’è la formula annuale con pagamento in un’unica soluzione. Qui Season Pro costa 124,99 euro anziché 154,99 euro, mentre Season Pro Ultimate si ferma a 154,99 euro invece di 184,99 euro.

Cosa distingue i due piani

Sul fronte dei contenuti i due abbonamenti si equivalgono. Entrambi permettono di guardare tutte le partite della NFL, compresi i playoff e la finale del Super Bowl LXI, e consentono di scaricare i contenuti per vederli anche offline.

La differenza sta nei servizi accessori. La versione Ultimate aggiunge l’accesso a feed alternativi come TNF Prime Vision con Next Gen Stats e Manning Cast, oltre alla funzione Multiview che mostra fino a 4 partite contemporaneamente su un unico schermo. Ci sono poi HDR e audio surround Dolby 5.1 per alcune gare, in particolare quelle del Thursday Night Football e del Sunday Night Football, le sfide principali dei playoff e il Super Bowl LXI. Completano il quadro la partecipazione alle estrazioni per i biglietti delle partite internazionali e un codice sconto del 15% da usare una sola volta sul merchandising ufficiale dell’NFL Shop.

Anche la gestione dei dispositivi cambia parecchio. Con Ultimate lo streaming funziona su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea, perfino su 2 reti Internet diverse. Il piano Season Pro base invece si limita a 2 dispositivi alla volta, collegati allo stesso indirizzo IP.

Cosa offre NFL Game Pass e come attivarlo

In generale il servizio permette ai tifosi italiani di seguire in streaming tutte le partite live e on demand, playoff e Super Bowl LXI inclusi. A questo si aggiungono NFL RedZone, NFL Network, highlights, programmi originali, contenuti esclusivi come “Game in 40” e “Sunday in 60” e diversi documentari dedicati al football americano.

Chi ha un abbonamento DAZN con piani Sports, Full o Family ma senza NFL Game Pass può comunque contare su una parte dell’offerta, cioè la diretta di alcune partite ogni settimana, playoff e Super Bowl LXI compresi, più il canale NFL Network con NFL RedZone. In Italia e in altri mercati, inoltre, ogni settimana una partita viene resa disponibile gratis tramite la modalità DAZN Freemium.

Il Game Pass si può sottoscrivere come pacchetto autonomo, senza bisogno di un abbonamento DAZN, oppure in aggiunta a un piano già attivo. Dal 17 settembre 2026 DAZN Italia propone anche il pacchetto annuale DAZN Full + NFL Game Pass Season Pro, un unico abbonamento con prezzo dedicato per seguire sia lo sport trasmesso dalla piattaforma sia tutte le partite della stagione NFL.

Fonte: TecnoAndroid