Netflix, quali sono le principali serie TV in uscita nel 2026

Netflix ha da poco annunciato tutte le serie TV in arrivo per il 2026, con un tempismo probabilmente non casuale se consideriamo che da qualche giorno è finita la sua serie più seguita in assoluto, Stranger Things. Tempismo ancor più singolare se pensiamo che nel frattempo c’è anche il CES in corso a Las Vegas. Insomma, un periodo pieno di novità e Netflix non si è fatto sfuggire l’occasione di farne parte in qualche modo.

Quali sono le prossime uscite in programma su Netflix?

20 gennaio: Star Search

21 gennaio: Queer Eye stagione 10

29 gennaio: Bridgerton stagione 4, parte 1

5 febbraio: The Lincoln Lawyer stagione 4

11 febbraio: Love Is Blind stagione 10

19 febbraio: The Night Agent stagione 3

1 marzo: The Actor Awards presentati da SAG-AFTRA

10 marzo: ONE PIECE stagione 2

16 aprile: BEEF stagione 2

Autunno 2026: Lupin stagione 4

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Per molte serie, invece – almeno per il momento – c’è solo la conferma che arriveranno nel corso di quest’anno, ma per una data più precisa dovremo aspettare ancora un po’. Tra questi titoli troviamo:

Il problema dei 3 corpi stagione 2

Avatar: La leggenda di Aang stagione 2

The Diplomat stagione 4

A valle dell’Eden

Emily in Paris stagione 6

The Four Seasons stagione 2

The Gentlemen stagione 2

The Golden Ticket

La casa nella prateria

Nobody Wants This stagione 3

Orgoglio e pregiudizio

Sesame Street

Stranger Things: Tales From ’85

The Witcher stagione 5

Importante ricordare in merito a Stranger Things che Tales From ‘85 sarà uno dei primi spin-off della celebre serie, un franchise che con ogni probabilità vedremo sui nostri schermi, in un modo o nell’altro, ancora per molto tempo. Lo spin-off già in programma sarà una serie di animazione ambientata tra la stagione 2 e la stagione 3 della serie madre, e sarà realizzata in pieno stile Anni ‘80, per ricreare quel mood dei cartoni animati pomeridiani che chi c’era ai tempi identificherà con programmi come Bim Bum Bam e Ciao Ciao. Nei prossimi giorni sarà possibile guardare anche un documentario sulla quinta e ultima stagione, ma per i documentari e simili ci riserviamo un altro momento.