Netflix, ecco le novità in arrivo per il prossimo mese

Il noto colosso dello streaming Netflix si appresta a terminare quest’anno nel migliore dei modi. Per il prossimo mese, infatti, l’azienda aggiungerà al proprio catalogo tanti nuovi contenuti multimediali di rilievo, comprendenti ovviamente sia film sia serie tv di successo. Le sorprese per gli utenti non finiscono. Sono infatti in dirittura d’arrivo tanti titoli di successo, sia per grandi sia per piccini. Tra questi, spicca senz’altro la quinta stagione della serie tv Emily in Paris, che quest’anno avrà come location la nostra capitale, cioè Roma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Netflix, tanti nuovi titoli di rilievo in arrivo sul catalogo il prossimo mese

Il colosso dello streaming Netflix si sta preparando per stupire ancora una volta gli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta per portare in veste ufficiale sul catalogo tanti nuovi titoli di rilievo. Questi comprendono come sempre film e serie tv di successo. Come già detto, spicca senz’altro la quinta stagione della serie tv Emily in Paris, ma spiccano anche altri titoli, come la nuova serie animata dedicata al personaggio di Lara Croft, ovvero Tomb Raider. I nuovi titoli in arrivo saranno distribuiti sulla piattaforma in maniera graduale per tutta la durata del mese di dicembre 2025. Vi riportiamo qui di seguito i nomi dei nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma a partire da dicembre 2025.

Netflix, film in arrivo sul catalogo a dicembre 2025

TROLL 2 – in arrivo sul catalogo a partire dal 1 dicembre 2025

JAY KELLY – in arrivo sul catalogo a partire dal 5 dicembre 2025

THE GREAT FLOOD – in arrivo sul catalogo a partire dal 19 dicembre 2025

GOODBYE JUNE – in arrivo sul catalogo a partire dal 24 dicembre 2025

Netflix, serie tv in arrivo sul catalogo a dicembre 2025