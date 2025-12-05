Netflix cambia strategia: la funzione Cast sparisce dall’app mobile

Netflix ha rimosso la possibilità di trasmettere i contenuti dall’app mobile alla maggior parte dei televisori e dei dispositivi di streaming moderni. La modifica è stata notata nelle ultime settimane, quando molti utenti hanno trovato l’icona Cast improvvisamente scomparsa. La decisione ha colpito soprattutto i possessori di Google Chromecast con Google TV e Google TV Streamer, che usavano la trasmissione come metodo principale per avviare una serie o un film. L’azienda ha aggiornato la pagina di supporto ufficiale per chiarire la nuova politica.

Secondo le indicazioni fornite, la piattaforma non permette più la trasmissione verso la maggior parte dei dispositivi provvisti di telecomando. Gli utenti sono ora invitati a utilizzare direttamente l’interfaccia del televisore o del dispositivo di streaming. L’unica eccezione riguarda alcuni modelli più datati, dotati di supporto nativo a Google Cast, e i Chromecast tradizionali che non integrano un’interfaccia autonoma. La scelta ha sollevato molte perplessità. Netflix sostiene di voler semplificare l’esperienza d’uso. La motivazione non convince però gli utenti più abituati a controllare tutto dallo smartphone. Su Reddit sono sorti numerosi interventi che esprimono delusione. Molti messaggi raccontano chiamate al servizio clienti. Un utente ha riferito la spiegazione ricevuta. Se un dispositivo ha un telecomando, la trasmissione non è più consentita. Questa politica sembrerebbe inserita in un piano più ampio orientato a rendere uniforme la fruizione dei contenuti. Le reazioni critiche continuano ad aumentare. Molti chiedono il ripristino immediato della funzione.

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Cresce il malcontento per Cast e la comunità di Netflix spera in un dietrofront

La rimozione del Cast ha generato una contestazione diffusa sui social e nei forum. Gli utenti segnalano una perdita di comodità. La possibilità di inviare rapidamente un episodio dal telefono alla TV era considerata indispensabile. Per alcuni la novità complica operazioni abituali, come gestire la riproduzione durante la visione condivisa. Molti commenti sottolineano come la funzione abbia contribuito alla popolarità stessa del servizio. La facilità di avvio e controllo era un punto forte dell’esperienza Netflix. Alcuni temono inoltre che questa scelta preluda a un futuro più chiuso.

La piattaforma potrebbe puntare a spingere l’utilizzo dell’interfaccia interna dei dispositivi compatibili. Questa strategia, secondo le critiche, renderebbe meno flessibile l’esperienza. Non è chiaro se la decisione sia definitiva. Alcuni utenti sperano che l’azienda ascolti il malcontento. La crescente pressione pubblica potrebbe infatti indurre Netflix a riconsiderare la funzionalità rimossa. Il Cast era uno strumento comodo e largamente usato. Molti si augurano che l’azienda ripristini un’opzione apprezzata. Le prossime settimane chiariranno il futuro dell’integrazione Cast. La discussione rimane molto accesa.