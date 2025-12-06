Netflix acquisisce Warner Bros., tutti i dettagli dell’operazione da oltre 82 miliardi di dollari

Netflix ha annunciato l’acquisizione di Warner Bros. con una mossa che è stata possibile in seguito alla separazione di Discovery Global dal gruppo. Stando a quanto comunicato dall’azienda, il valore d’impresa raggiunge gli 82,7 miliardi di dollari con un valore azionario di 72,0 miliardi di dollari.

In questo modo, i franchise in possesso di Warner Bros. e i servizi di intrattenimento di Netflix potranno unire le forze come mai prima d’ora nel settore. L’acquisizione permetterà di rafforzare l’intero settore e permetterà di offrire agli utenti un catalogo sempre più ampio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nell’operazione sono inclusi anche gli studi cinematografici e televisivi di Warner Bros. oltre che HBO e la piattaforma HBO Max. La chiusura ufficiale si avrà dopo la già annunciata separazione della divisione Global Networks di WBD, Discovery Global che avverrà nel terzo trimestre del 2026.

Netflix ha confermato le voci ufficializzando l’acquisizione di Warner Bros. e i suoi asset principali tra cui gli studi di produzione e HBO

Come dichiarato da Ted Sarandos, co-CEO di Netflix: “La nostra missione è sempre stata intrattenere il mondo. Combinando l’incredibile library di Warner Bros. — dai classici senza tempo come Casablanca e Quarto Potere ai successi moderni come Harry Potter e Friends — con i nostri titoli che definiscono la cultura come Stranger Things, KPop Demon Hunters e Squid Game, potremo farlo ancora meglio. Insieme potremo offrire al pubblico più di ciò che ama e contribuire a definire il prossimo secolo di storytelling.”

L’investimento effettuato da Netflix è avvenuto per “migliorare l’offerta e accelerare il business per decenni” ha ribadito Greg Peters, co-CEO di Netflix. In oltre un secolo di attività, Warner Bros. ha contribuito in maniera importate a definire il concetto di intrattenimento sul grande e sul piccolo schermo.

Netflix, in questo modo, permetterà ai propri abbonati di avere una scelta così ampia come mai prima d’ora. La fusione di due dei player più grandi del mercato, inoltre, consentirà di raggiungere nuovi obiettivi in termini di intrattenimento e offerta per il settore televisivo e cinematografico.