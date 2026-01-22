Netatmo presenta il nuovo termostato più sostenibile e intelligente

Ci sono oggetti che riescono a cambiare le abitudini quotidiane. A tal proposito, il termostato intelligente di Netatmo è uno di questi. Quando è stato presentato nel 2012, ha introdotto un modo nuovo di pensare al riscaldamento domestico. Portando nelle case un’idea di comfort più consapevole, controllabile e attenta ai consumi. Per quattordici anni ha accompagnato milioni di utenti, diventando un riferimento nel mondo della smart home. Oggi Netatmo sceglie di voltare pagina con una gamma completamente ripensata. La nuova linea ORIGINAL nasce da un equilibrio tra semplicità, funzionalità ed estetica. Il design è essenziale, con linee pulite e un display touchscreen che mostra solo ciò che serve davvero. Niente elementi superflui, niente complessità inutili. Il risultato è un dispositivo che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Progettato in Francia e realizzato in Italia, il nuovo termostato riflette anche una crescente attenzione alla sostenibilità. Ciò grazie all’utilizzo del 65% di plastica riciclata.

Netatmo presenta il suo nuovo termostato: ecco i dettagli

Ma il vero cambiamento si percepisce nell’esperienza d’uso. Il Termostato ORIGINAL permette di gestire il riscaldamento in modo semplice e intuitivo. Ciò sia direttamente dal dispositivo sia tramite l’app Home + Control. Il sistema monitora l’attività dell’impianto e aiuta a ottimizzare i consumi. Dimostrando così che risparmio ed efficienza non devono per forza tradursi in rinunce. Anche l’installazione segue la stessa filosofia. È rapida, guidata e accessibile, pensata per essere completata in meno di 30 minuti, senza interventi complessi. La possibilità di scegliere tra installazione cablata o wireless rende il dispositivo adatto a diverse tipologie di impianto, dalle caldaie tradizionali alle pompe di calore, fino alle stufe a legna o pellet.

Non è tutto. L’ecosistema ORIGINAL si amplia con la nuova valvola termostatica intelligente, che introduce un controllo ancora più preciso, stanza per stanza. Discreta, minimale e progettata per durare nel tempo, consente di personalizzare la temperatura di ogni ambiente, mostrando solo le informazioni essenziali e riducendo al minimo i consumi energetici. A coordinare tutto c’è il Thermo Hub che abilita una gestione centralizzata e introduce la compatibilità con Matter. È una scelta strategica che apre le porte a un ecosistema realmente interoperabile.

Il termostato Netatmo ORIGINAL sarà disponibile dal 22 gennaio 2026. Il prezzo sarà pari a 139,99 euro per la versione cablata e 149,99 euro per quella wireless. La Valvola, invece, arriverà sul mercato nel corso di settembre 2026.