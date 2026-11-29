Una macchina del caffè capace di adattarsi ai gusti di chi la usa non è più soltanto un’idea da laboratorio. È una delle prime applicazioni a cui potrebbe lavorare il nuovo Deep Tech Center di Nestlé, aperto a Orbe in Svizzera, dove sensori intelligenti, intelligenza artificiale e robotica diventano strumenti di lavoro quotidiani per capire meglio cosa desiderano i consumatori. Il punto di partenza è semplice da enunciare e molto meno da mettere in pratica: per offrire prodotti di qualità servono dati, e oggi la loro elaborazione non può più fare a meno delle tecnologie avanzate.

Il caso della multinazionale svizzera è piuttosto emblematico. Mostra bene come le grandi aziende si stiano riorganizzando per rispondere con più rapidità e precisione alle richieste dei clienti e, allo stesso tempo, per rendere più efficienti i propri processi produttivi. Non si tratta quindi solo di immaginare oggetti nuovi ma di cambiare il modo in cui un gruppo industriale di queste dimensioni ragiona, progetta e produce.

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Cosa succederà nel nuovo centro di Orbe

Nella struttura di Orbe lavoreranno una sessantina di persone, impegnate a sviluppare e testare tecnologie con obiettivi dichiarati in modo abbastanza chiaro. Da una parte c’è la volontà di “comprendere meglio i consumatori” e le loro esigenze, che cambiano di continuo. Dall’altra quella di accelerare l’innovazione e “offrire una qualità superiore”. Il centro non resterà isolato, anzi. Collaborerà a stretto contatto con un nuovo hub a Shenzhen, in Cina, che avrà il compito di individuare le soluzioni tecnologiche più adatte allo scopo. In pratica la Svizzera diventerà il luogo dove le tecnologie vengono sviluppate e messe alla prova, mentre dalla sede cinese arriveranno le indicazioni su quali strumenti valga la pena adottare.

Il lavoro del Deep Tech Center si muoverà su tre fronti. Il primo riguarda l’analisi dei consumatori, dove la tecnologia serve soprattutto a rendere le esperienze più personalizzate. Ed è proprio qui che compaiono gli esempi più curiosi. Oltre alla macchina del caffè che impara le preferenze di chi la utilizza, tra i primi progetti potrebbero esserci lettiere per gatti pensate per osservare il comportamento dell’animale e valutarne così lo stato di salute.

Il secondo fronte è quello della ricerca e sviluppo. In questo ambito l’impiego dei sensori, unito alla prototipazione rapida, dovrebbe accorciare parecchio i tempi necessari per portare le nuove soluzioni dalla fase di progetto a quella concreta. Il terzo capitolo è la produzione vera e propria, dove sensori e robotica avranno il compito di garantire un livello qualitativo elevato, maggiore efficienza e l’automazione delle attività ripetitive e dei lavori più faticosi.

Verso un’alimentazione su misura

Il filo che tiene insieme l’intero progetto è la trasformazione dei dati in qualcosa di davvero utilizzabile. Sensori, intelligenza artificiale e robotica smart, sviluppati insieme a partner considerati leader del settore, dovranno convertire le informazioni raccolte in applicazioni concrete. Non numeri fini a se stessi, insomma, ma strumenti capaci di incidere sia sui prodotti che arrivano sugli scaffali sia sul modo in cui vengono realizzati negli stabilimenti.

Secondo Nestlé queste tecnologie permetteranno di ridurre i costi e, con il passare del tempo, rivoluzioneranno il modo in cui l’azienda innova e produce. Il traguardo indicato dal gruppo va oltre la singola macchina del caffè o il singolo accessorio per animali: l’obiettivo è aprire la strada a un’alimentazione personalizzata su larga scala.

Fonte: TecnoAndroid