Nelle popolazioni dei Tsimané e Mosetén i casi di demenza sono rari, ma l’età cambia i dati

Tra i popoli indigeni dell’Amazzonia ci sono due gruppi che da tempo attirano l’attenzione di chi studia il cervello che invecchia: i Tsimané e i Mosetén mostrano tassi di demenza straordinariamente bassi, tanto bassi da sembrare quasi un’anomalia statistica. Il punto interrogativo, però, resta appeso lì: quel primato racconta davvero una storia di cervelli più protetti, oppure dipende in buona parte dal fatto che l’aspettativa di vita in quelle comunità è più corta rispetto a quella dei Paesi occidentali?

La domanda non è un cavillo da statistici. La demenza, in tutte le sue forme, è una condizione strettamente legata all’età. Più anni si vivono, più il rischio cresce, e cresce in modo ripido dopo una certa soglia. Significa che qualsiasi confronto tra popolazioni deve tenere conto di quante persone arrivano effettivamente a quell’età in cui la malattia comincia a manifestarsi con frequenza. Se in una comunità pochi individui superano una determinata soglia anagrafica, il conteggio dei casi risulterà inevitabilmente più basso, senza che questo dica granché sulla salute del cervello in sé.

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Perché l’aspettativa di vita cambia la lettura dei dati

È il classico caso in cui un numero, preso da solo, rischia di ingannare. Parlare di bassi tassi di demenza ha senso solo se si confrontano fasce d’età equivalenti, altrimenti si finisce per mettere a paragone cose diverse. Un conto è dire che tra i Tsimané e i Mosetén la malattia è rara in assoluto, un altro è dimostrare che a parità di anni vissuti il declino cognitivo colpisce meno che altrove. La differenza tra queste due affermazioni è enorme, e proprio su questo terreno si gioca la credibilità di tutta la questione.

Chi lavora su questi dati lo sa bene, ed è la ragione per cui ogni risultato viene maneggiato con una certa prudenza. Il rischio di leggere un vantaggio dove c’è soltanto una diversa struttura demografica è concreto, e la storia della ricerca sull’invecchiamento è piena di correlazioni apparentemente solide che poi si sono sgonfiate una volta corrette per l’età della popolazione osservata.

Un risultato notevole, ma più complicato di quanto sembri

Detto questo, liquidare tutto come un effetto ottico sarebbe altrettanto sbrigativo. Il caso delle due popolazioni amazzoniche resta notevole, e il loro successo, se così si può chiamare, appare più complesso di quanto lasci intuire uno sguardo superficiale. Non si tratta di un fenomeno spiegabile con una sola variabile, né di una formula magica trasferibile altrove così com’è.

La ricerca sulla salute cognitiva in comunità che vivono lontano dai modelli urbani occidentali porta con sé difficoltà pratiche di ogni tipo. Servono strumenti diagnostici adattati al contesto culturale, servono criteri condivisi per riconoscere i sintomi, serve un lavoro sul campo lungo e paziente. Tutto questo rende i dati preziosi ma anche delicati, perché ogni scelta metodologica può spostare il risultato finale.

Quello che emerge, in ogni caso, è un quadro che invita alla cautela più che all’entusiasmo. I Tsimané e i Mosetén rappresentano un punto di osservazione raro per capire come invecchia il cervello umano in condizioni molto diverse da quelle a cui la medicina è abituata, e le loro caratteristiche continuano a essere studiate proprio per questo motivo. Ma l’ipotesi che una vita mediamente più breve contribuisca a spiegare almeno una parte di quei numeri resta sul tavolo, e non può essere scartata senza un confronto rigoroso tra coetanei.

Fonte: TecnoAndroid