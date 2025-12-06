Nella Via Lattea oggetti polverosi si muovono lungo orbite stabili

Nel centro della nostra galassia, un ambiente da sempre considerato letale per qualunque struttura stellare mostra ora comportamenti inattesi. Grazie all’uso di ERIS, il potente strumento a infrarossi del Very Large Telescope in Cile, gli astronomi hanno osservato oggetti polverosi muoversi in modo stabile attorno a Sagittarius A*. Si tratta del buco nero supermassiccio che domina il centro della Via Lattea. Tali risultati indicano che alcune stelle possono non solo sopravvivere, ma persino mantenere sistemi complessi in prossimità di campi gravitazionali estremi. Le nubi di polvere, considerate instabili, si sono rivelate contenere nuclei stellari protetti da involucri densi. La loro traiettoria regolare contrasta con le previsioni tradizionali, secondo cui la gravità intensa avrebbe dovuto allungarle, frammentarle o dissolverle. In particolare, alcuni sistemi hanno mostrato una coesione tale da sfidare le attuali teorie sulla distruzione di corpi stellari vicini a un buco nero. Il fenomeno suggerisce che la polvere possa svolgere un ruolo chiave, schermando le radiazioni e permettendo alle stelle di “mimetizzarsi” agli strumenti ottici.

Come funzionano le nubi di polvere nella Via Lattea

Un caso rilevante riguarda un sistema binario che, secondo i modelli, avrebbe dovuto fondersi o smembrarsi rapidamente. Ciò a causa della vicinanza estrema al buco nero. Le osservazioni confermano invece la sua stabilità, aprendo nuove prospettive sulla sopravvivenza di configurazioni multiple anche in ambienti così ostili. Altri oggetti precedentemente considerati semplici aggregati mostrano ora comportamenti coerenti e compattezza strutturale. Rafforzando così l’idea che la formazione stellare e la protezione di sistemi complessi possano avvenire anche a pochi anni luce da Sagittarius A*.

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Gli astronomi parlano di un vero laboratorio naturale, in cui è possibile studiare le interazioni tra materia stellare e campi gravitazionali estremi. Nonostante l’avanzamento delle osservazioni, rimangono limiti tecnologici. ERIS permette di tracciare le orbite e dedurre la presenza di stelle, ma non di osservarle direttamente. Per ottenere conferme definitive sarà necessario un monitoraggio prolungato e l’arrivo dell’Extremely Large Telescope, destinato a fornire immagini più dettagliate. Svelando così ulteriori segreti sulla Via Lattea.