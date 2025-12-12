Natale anticipato su AliExpress: smartphone Redmi, gaming e accessori con sconti fino al 59%

AliExpress accende il Natale con una serie di sconti aggressivi che toccano smartphone, gaming ed elettronica. È il momento ideale per anticipare i regali e chiudere l’anno con upgrade significativi, sfruttando ribassi che in alcuni casi superano il 50%. Prodotti realmente utili, con sconti verificati e spedizioni che oramai anche il colosso d’oriente effettua in maniera rapida.

Redmi Note 14 4G: AMOLED 120Hz e tripla fotocamera da 108MP

Xiaomi per tutti i gusti, device con un pannello AMOLED da 6,67″ a 120Hz, cpu Helio G99-Ultra che garantisce reattività nelle app quotidiane, mentre la tripla fotocamera da 108MP restituisce dettagli professionali senza bisogno di post-produzione. La batteria da 5500 mAh copre intere giornate, e la ricarica Turbo da 33W riporta il dispositivo a piena carica in meno di un’ora. NFC integrato per pagamenti contactless.

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Redmi 15C: autonomia da 6000 mAh e display da 6,9″

Chi cerca un telefono che semplicemente funzioni, senza ricariche ossessive, trova nel Redmi 15C la risposta. La batteria da 6000 mAh alimenta tranquillamente due giorni pieni di uso medio, e il supporto alla ricarica rapida da 33W. Il display da 6,9″ HD+ offre spazio sufficiente per lettura di ebook e streaming, mentre la doppia fotocamera da 50MP con AI sistema automaticamente esposizione e colori. MediaTek Helio G81-Ultra e HyperOS completano le specifiche. Perfetto per chi vuole spendere poco senza rinunciare alle basi moderne.

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Sedia ergonomica DASCK: mesh traspirante e regolazioni multiple

Lo schienale alto in mesh traspirante è pensato appositamente per evitare di sudare eccessivamente e il poggiatesta regolabile sostiene collo e cervicale senza forzature. L’altezza si adatta da 35 a 45 cm, coprendo qualsiasi scrivania o statura. Capacità di carico fino a 150 kg. Una soluzione per chi cerca comfort dal mal di schiena cronici da home office, senza il costo proibitivo delle sedute “professionali”.

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Epic Mickey Rebrushed (PS5): platformer Disney con meccaniche uniche

Il pennello magico stravolge le dinamiche classiche del platform: ogni pennellata modifica l’ambiente, apre scorciatoie o rivela segreti. Il solvente cancella ostacoli, ma ogni scelta influenza trama e finali. Il mondo Disney viene esplorato in 3D con una libertà totale. Rebrushed aggiorna grafica e performance per PS5, mantenendo intatta la magia dell’originale. Per nostalgici e fan Disney che cercano un’esperienza platform diversa dal solito.

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Cuffie wireless con ANC: autonomia 30 ore e certificazione IPX7

Quattro microfoni HD garantiscono chiamate nitide anche in ambienti caotici. Bluetooth 5.3 mantiene la connessione stabile fino a 10 metri, e la batteria da 30 ore copre un’intera settimana di viaggi e utilizzo. Display LED che mostra il livello di carica, controlli touch gestiscono tutto senza estrarre il telefono. Certificazione IPX7: resistono a pioggia e sudore intenso. Qualità HiFi a un prezzo che demolisce la concorrenza.

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