NASA X-59, la strana pulizia con il tecnico che sparisce nella presa d’aria del jet

La NASA ha mostrato un lato poco conosciuto della manutenzione di X59, il jet supersonico sperimentale pensato per volare oltre la velocità del suono facendo molto meno rumore del solito. Il protagonista del breve video diffuso dall’agenzia non è il pilota e nemmeno l’aereo in volo, ma un tecnico che si infila letteralmente a testa in giù nella presa d’aria, fino a sparire del tutto dentro la fusoliera. Una scena curiosa, quasi buffa a prima vista, che racconta però molto bene quanto sia particolare il lavoro attorno a un velivolo di questo tipo.

Controllare il motore di un aereo supersonico non ha molto a che vedere con l’apertura del cofano di un’automobile. Eppure qualcosa in comune c’è, almeno guardando queste immagini. Anche qui serve arrivare fisicamente vicino ai componenti da verificare, solo che il percorso per raggiungerli è decisamente meno comodo e richiede di calarsi in uno spazio stretto, con il corpo che scompare pezzo dopo pezzo all’interno della struttura.

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Che cos’è il duct diving visto sul jet della NASA

Credits: TecnoAndroid

La procedura documentata dall’agenzia spaziale americana ha un nome preciso, duct diving, che tradotto suona più o meno come un “tuffo nel condotto”. Ed è proprio quello che succede. Il tecnico entra dalla presa d’aria e scivola verso l’interno per eseguire l’ispezione, una manovra insolita che difficilmente chi non lavora nel settore immagina quando pensa alla cura di un aereo.

A compiere l’operazione nel filmato è Jonathan Reynaga, tecnico di Lockheed Martin Skunk Works, la divisione che lavora al progetto insieme alla NASA. La sequenza lo mostra mentre si sporge dentro l’apertura e poi avanza fino a non essere più visibile dall’esterno. Pochi secondi di video, ma sufficienti a far capire che dietro un velivolo così avanzato c’è anche una parte molto concreta e manuale, fatta di persone che si muovono in spazi ristretti per controllare che tutto sia in ordine.

Credits: TecnoAndroid

Le riprese sono state effettuate il 30 aprile 2026 presso l’Armstrong Flight Research Center, in California, il centro dove l’aereo viene seguito durante questa fase del suo sviluppo. La scelta di condividere un momento del genere non è casuale per un’agenzia che da sempre racconta i propri programmi anche attraverso i dettagli meno spettacolari ma più autentici del lavoro quotidiano.

Perché X59 è un aereo così particolare

Per capire l’interesse attorno a questo velivolo bisogna guardare al suo obiettivo principale. X59 è un aereo sperimentale progettato per superare la velocità del suono riducendo in modo drastico il classico boato sonico, cioè quel rumore fortissimo che accompagna normalmente il volo supersonico e che lo ha reso così problematico sopra le zone abitate.

L’idea di fondo è dimostrare che si può viaggiare più veloci del suono senza quel colpo secco e rimbombante che da sempre caratterizza questo tipo di aerei. Un traguardo ambizioso, che passa dalla progettazione ma anche da controlli continui e meticolosi su ogni parte del jet. Ed è qui che entrano in gioco operazioni come quella mostrata nel video, in cui la verifica del condotto e del motore avviene a stretto contatto, con il tecnico completamente immerso nella struttura.

Le immagini diffuse dalla NASA restituiscono così una prospettiva diversa sul programma X59. Al posto delle classiche foto dell’aereo in pista o in volo c’è un uomo che scompare a testa in giù dentro la presa d’aria, impegnato in un’ispezione che pochi avevano avuto modo di vedere da così vicino.

Fonte: TecnoAndroid