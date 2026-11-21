TIM ha distribuito negli ultimi giorni un nuovo aggiornamento dell’app MyTIM che cambia in modo piuttosto evidente la schermata principale. La novità più visibile riguarda infatti la home page, ora organizzata in sezioni dedicate che permettono di tenere sotto controllo tutti i servizi attivi con l’operatore, compresi TIMVISION, l’Energia e le Assicurazioni. L’idea è raccogliere in un unico spazio quello che prima andava cercato in punti diversi dell’applicazione.

L’app è disponibile sia per gli smartphone Android, attraverso il Google Play Store e Huawei AppGallery, sia per i dispositivi iOS tramite l’Apple App Store. I tempi di rilascio però non sono stati identici. Sul fronte Android, stando a quanto indicato in entrambi gli store, l’aggiornamento è arrivato dal 12 novembre 2026 e porta l’applicazione alla versione 7.4.0. Chi usa un iPhone ha invece ricevuto la nuova release dal 16 novembre 2026, con il passaggio alla versione 7.5.0.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le nuove sezioni nella home di MyTIM

La nota ufficiale pubblicata in tutti e tre gli store parla di un’esperienza più semplice e completa, con una nuova Home che ospita aree specifiche per Fisso, Mobile, TV e Calcio, Energia e Servizi. Secondo l’operatore, in questo modo tutto ciò che riguarda le offerte sottoscritte resta sempre a portata di mano, insieme alla possibilità di consultare e gestire con facilità i servizi già attivi e di scoprire proposte nuove. Il messaggio scelto da TIM per riassumere il senso dell’operazione è piuttosto diretto, tutto il mondo TIM in un unico posto.

Nella pratica, le informazioni principali sulla linea mobile o sulla linea fissa si trovano adesso dentro le rispettive sezioni chiamate “Mobile” e “Fisso”. Accanto a queste, direttamente dalla home dell’app MyTIM è possibile selezionare anche le voci “TV e Calcio”, “Servizi”, “Energia” e “Assicurazioni”. Ogni area mostra i servizi attivi del cliente e consente di gestirli senza dover passare da altri menu. Se invece per una determinata sezione non risulta alcun servizio sottoscritto, l’applicazione propone le offerte dedicate a quella categoria.

Cambia anche la sezione “La mia linea”

Il restyling non si ferma alla schermata iniziale. Con questa release TIM ha rinnovato anche la sezione “La mia linea”, che ora presenta le informazioni in maniera diversa. Per una linea mobile, ad esempio, nella parte alta compaiono i contatori complessivi della linea, mentre scorrendo verso il basso si possono vedere tutte le principali offerte attive.

C’è poi una differenza nel modo di accedere ai dettagli. Rispetto alla versione precedente non è più possibile toccare la singola offerta per aprire una pagina separata con tutte le informazioni. Ora basta selezionare il riquadro dedicato e i dettagli, insieme ai singoli contatori, si espandono direttamente all’interno di “La mia linea”, senza cambiare schermata. Un approccio che rende la consultazione più rapida e riduce i passaggi tra una pagina e l’altra.

Il precedente aggiornamento importante dell’app MyTIM risaliva a giugno 2026. In quell’occasione l’operatore aveva introdotto una nuova veste grafica e rivisto alcune funzionalità legate all’accesso alle informazioni principali sulla propria linea, tra cui la presenza dei contatori direttamente nella home page.

Fonte: TecnoAndroid