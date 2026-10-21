Mouthwashing al cinema? Sony avrebbe un film in sviluppo

Sony Pictures potrebbe aver messo gli occhi su uno degli horror indipendenti più chiacchierati degli ultimi anni. Secondo un’indiscrezione, un adattamento cinematografico di Mouthwashing, l’horror psicologico che ha conquistato migliaia di giocatori su Steam, sarebbe in lavorazione presso la major. A lanciare la notizia è stato il noto insider Daniel Richtman, che sul suo profilo Patreon ha parlato di un progetto affidato a Screen Gems, l’etichetta della compagnia che da tempo si occupa di produzioni dell’orrore.

Per ora i dettagli sono pochissimi. Non si conoscono i nomi di chi dovrebbe occuparsi della regia o della sceneggiatura e nemmeno una possibile finestra d’uscita. Richtman si è limitato a spiegare che il film si troverebbe nelle primissime fasi di sviluppo, quindi ancora lontano da qualsiasi annuncio concreto.

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Un incubo nello spazio profondo a bordo della Tulpar

Uscito su Steam a settembre 2024, Mouthwashing porta la firma dello studio svedese Wrong Organ e dell’editore Critical Reflex. Il gioco si è fatto notare in fretta tra gli appassionati del genere grazie a un’atmosfera davvero disturbante e a una narrazione capace di scavare nella mente dei personaggi. Al centro della vicenda c’è l’equipaggio di cinque persone della Tulpar, una nave cargo spaziale che trasporta un carico di collutorio attraverso lo spazio profondo. Le cose precipitano quando il capitano sembra mandare di proposito l’astronave a schiantarsi contro un asteroide.

Il comandante sopravvive all’impatto, ma in condizioni terribili. Da lì il racconto salta avanti e indietro tra quello che è accaduto prima e dopo l’incidente, mostrando il lento crollo fisico e mentale dei superstiti, che si ritrovano senza cibo, con l’energia agli sgoccioli e una fiducia reciproca sempre più fragile. La visuale è in prima persona e lo stile grafico richiama apertamente i giochi dell’epoca della prima PlayStation.

Numeri da record e un genere che al cinema funziona

Il successo del titolo aiuta a capire l’interesse di Sony. In appena cinque mesi dal lancio Mouthwashing ha superato le 500.000 copie vendute su Steam e oggi conta il 95% di recensioni positive su quasi 35.000 valutazioni degli utenti. Sull’onda di questi risultati erano state annunciate anche versioni per PS5, Xbox e Nintendo Switch, attese inizialmente nel corso del 2025, ma di cui da tempo non si sa più nulla. Nel frattempo, a giugno, Wrong Organ ha presentato Carcass Clad, un curioso horror cooperativo per tre giocatori incentrato sulla gestione di un carro armato in un mondo inquietante e alla deriva.

Un eventuale film arriverebbe in un momento molto favorevole per le trasposizioni dei videogiochi. Negli ultimi anni serie e pellicole tratte da The Last of Us, Fallout, Sonic the Hedgehog e Super Mario, oltre al recente Resident Evil diretto da Zach Cregger, hanno raccolto ottimi risultati tra piccolo e grande schermo. Una tendenza che ha spinto gli studi a guardare anche a proprietà intellettuali meno note ma con un’identità forte, come dimostrano i progetti annunciati negli ultimi mesi su Phasmophobia, Lollipop Chainsaw e Vampire Survivors.

Screen Gems, del resto, ha già portato al cinema Until Dawn, anche se l’accoglienza è stata piuttosto tiepida, mentre Sony sta lavorando pure a un adattamento di Kaiju No. 8. Nel caso di Mouthwashing gioca a favore anche la struttura dell’opera, visto che la durata è contenuta e la storia è completa e autoconclusiva, caratteristiche che si sposano bene con un singolo lungometraggio. Va comunque ricordato che, almeno per il momento, si tratta di un’indiscrezione che Sony non ha confermato in via ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid