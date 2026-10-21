Epic Games Store lancia le offerte per la notte più spaventosa dell’anno

Le Offerte di Halloween su Epic Games Store sono ufficialmente partite e resteranno attive fino al 2 novembre. Per chi gioca su PC significa una lunga serie di sconti su tantissimi titoli, compresi alcuni dei più desiderati del momento, con ribassi che in certi casi arrivano a cifre davvero sorprendenti. Il catalogo spazia dagli horror più cupi alle avventure fantascientifiche, senza dimenticare qualche proposta decisamente più leggera.

Resident Evil Requiem e gli altri survival horror in saldo

Il nome di punta è senza dubbio Resident Evil Requiem, lo spettacolare survival horror firmato Capcom che prova a tenere insieme tradizione e innovazione in un capitolo difficile da dimenticare. Lo sconto è del 30% e il prezzo scende a 48,99€ invece di 69,99€. Alternandosi al comando di Grace Ashcroft e Leon Kennedy si passa dagli aspetti più terrificanti della storica saga alle sue derive spiccatamente action. Il mix non sempre funziona alla perfezione ma i valori produttivi sono incredibili.

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Restando sullo stesso filone c’è anche il brillante Alan Wake 2, un sequel che non ha bisogno di grandi presentazioni e che tiene incollati allo schermo dall’inizio alla fine. Costa appena 14,99€ anziché 49,99€. Chi non conosce ancora lo scrittore maledetto e le sue peripezie a Bright Falls può recuperare anche l’episodio originale nella versione rimasterizzata: Alan Wake Remastered viene via a 4,49€ invece di 29,99€.

Tra gli horror più recenti trova posto pure Cronos: The New Dawn, l’ultima fatica di Bloober Team. Il gioco riesce a ritagliarsi uno spazio importante in un genere tutt’altro che semplice da affrontare e trascina il giocatore in un futuro oscuro e inquietante. Il prezzo è dimezzato e passa da 59,99€ a 29,99€.

Da Hogwarts Legacy a Cyberpunk 2077, tra magia e futuro

Chi si era perso Hogwarts Legacy quando era stato regalato proprio su Epic Games Store ha ora l’occasione di rimediare con pochi spiccioli. Il coinvolgente action adventure ambientato nel Wizarding World è disponibile a 5,99€ anziché 59,99€ con un taglio del 90%. Nei panni di uno studente dell’ultimo anno della Scuola di Magia e Stregoneria, circa un secolo prima degli eventi raccontati nei romanzi di Harry Potter, si seguono le lezioni, si incontrano gli insegnanti e soprattutto si esplorano splendidi scenari open world in una trasposizione decisamente convincente.

Atmosfere altrettanto suggestive per l’ispiratissimo Resonance: A Plague Tale Legacy, proposto a 39,99€ invece di 49,99€ con una riduzione del 20%. Rispetto ai due capitoli precedenti questo prequel con protagonista Sophia mette da parte lo stealth e punta su spettacolari combattimenti all’arma bianca. A questi si affiancano enigmi ambientali via via più complessi e una componente narrativa ancora una volta di grande spessore.

Sul fronte fantascientifico spicca Cyberpunk 2077 con la sua Night City decadente e violenta. La standard edition costa 17,99€ anziché 59,99€ mentre la ricca Ultimate Edition richiede 31,99€ invece di 79,99€. Uno sguardo su un futuro più vicino lo offre Hell is Us, action adventure di Rogue Factor ricco di trovate originali che non ha paura di mostrare gli orrori della guerra, oggi in vendita a 19,99€ anziché 49,99€. Da segnalare anche lo sconto del 55% su The Alters, l’originale avventura fantascientifica di 11 bit studios in cui si interagisce con decine di versioni alternative di se stessi, disponibile fino al 2 novembre a 15,74€ invece di 34,99€.

LEGO Batman, John Carpenter e il divertimento in compagnia

Halloween ha anche un lato giocoso e in quest’ottica rientra LEGO Batman: L’Eredità del Cavaliere Oscuro, l’ultima avventura dell’Uomo Pipistrello in versione mattoncini, scontata del 30% a 48,99€ anziché 69,99€. Il titolo di TT Games rende omaggio alla lunga storia dell’eroe creato da Bob Kane e Bill Finger mescolando fumetti, cartoni animati e film in un action dalla struttura open world. Non mancano le citazioni alla saga Arkham, da cui riprende il celebre sistema di combattimento freeflow. A proposito, Batman: Arkham Knight è disponibile a 3,99€.

Dalle pellicole cult di uno dei grandi maestri del cinema horror arriva infine John Carpenter’s Toxic Commando, sparatutto cooperativo in cui si affrontano orde di zombie e mostri di ogni tipo per ricacciare indietro una forza oscura di portata cosmica, usando armi di ogni genere e perfino veicoli in stile MudRunner. Il prezzo scende a 27,99€ invece di 39,99€ grazie a una riduzione del 30%. Per gli appassionati del genere c’è anche Killing Floor 3 a 17,99€ anziché 35,99€.

Fonte: TecnoAndroid