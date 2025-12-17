Motorola svela il nuovo Moto G Power (2026)

Il produttore tech Motorola ha da poco presentato in veste ufficiale un nuovo membro della gamma Moto G 2026. Dopo i modelli Moto G 2026 e Moto G Play 2026, arriva ufficialmente sul mercato il nuovo Motorola Moto G Power 2026. Per il momento questo modello risulta disponibile all’acquisto negli Stati Uniti.
Motorola annuncia sul mercato il nuovo Motorola Moto G Power 2026
Motorola Moto G Power 2026 è il nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Motorola. Come già accennato in apertura, per il momento quest’ultimo risulta disponibile all’acquisto negli Stati Uniti ad un prezzo di circa 255 euro al cambio attuale.
Motorola Moto G Power 2026 – scheda tecnica
- display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, una luminosità di picco pari a 1.000 nit e con vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i
- processore MediaTek Dimensity 6300 con processo produttivo a 6 nm
- GPU Arm Mali-G57 MC2
- Tagli di memoria con 8 GB di RAM LPDDR4X e con 128 GB di storage internodi tipo UFS 2.2, espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB
- fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP
- Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel e sensore ultra grandangolare da 8 MP
- connettività: supporto al 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, porta di ricarica USB Type-C 2.0, chip NFC per i pagamenti contactless, Supporto Dual SIM
- Altro: sensore biometrico laterale per lo sblocco tramite impronte digital, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, altoparlanti stereo, supporto a Dolby Atmos
- certificazioni di resistenza IP68 e IP69
- certificazione di resistenza militare MIL-STD-810H
- batteria con una capienza pariba 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W
- Sistema operativo Android 16 con interfaccia utente UX
- dimensioni: 166,62 × 77,10 × 8,72 mm
- peso: 208 grammi
- Colorazioni disponibili: Evening Blue e Pure Cashmere
- Prezzo di circa 255 euro al cambio