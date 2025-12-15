Motorola Moto G86: che sconto su Amazon, il prezzo è uno dei più bassi di sempre

Risparmiare con Amazon è decisamente semplice e alla portata di tutti, difatti in questi giorni è stata attivata una campagna promozionale che apre indiscutibilmente le porte verso un rapporto qualità/prezzo conveniente, anche per l’acquisto, ad esempio, di un Motorola Moto G86, smartphone di fascia bassa che risulta essere perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca del massimo con il minimo sforzo.

La soluzione di cui vi parliamo oggi prevede un display con diagonale di 6,67 pollici, presentando una risoluzione massima di 1220 x 2712 pixel, una densità di 446 ppi, essendo a tutti gli effetti un P-OLED con refresh rate che si estende fino a 120Hz, protezione Gorilla Glass 7i e oltre 16 milioni di colori. Il processore non potrebbe che essere un MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, passando anche per una GPU Mali-G615 MC2, che prevede 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (dipendono dalla versione), espandibili con l’ausilio di una microSDXC.

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Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 2 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, con risoluzione di 8165 x 6124 pixel, passando per un’apertura massima F2.2 e angolo di ripresa di 118 gradi.

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Motorola Moto G86, la promozione Amazon che non vi aspettavate

L’acquisto di questo Motorola Moto G86 sarà davvero molto invitante per tantissimi utenti, considerando che comunque si parte da un listino di 349 euro, per scendere del 49% e arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a 177 euro. Acquistatelo subito a questo link, sempre no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

La variante che oggi è disponibile a questa cifra prevede comunque 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, sicuramente una delle più bilanciate e invitanti.