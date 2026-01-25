Motorola Edge 70 Fusion: il nuovo Avenger di Motorola prende forma

A quanto pare molto presto Motorola tornerà a dire la sua per quanto riguarda la fascia media degli smartphone, dopo l’incredibilmente apprezzato Edge 60 Fusion, sembra che l’azienda si stia preparando a lanciare il suo diretto successore ovvero il Edge 70 Fusion, nome in codice Avenger, quest’ultimo dovrebbe segnare un ulteriore passo in avanti per questa categoria con un particolare focus su prestazioni e efficienza.

A parlarcene ci ha pensato Evan Blass con un post su X, anche discretamente dettagliato, a sorprendere è innanzitutto, la presenza dello Snapdragon 7s Gen 3, il quale segna un distacco netto rispetto al predecessore che invece sfruttava una piattaforma MediaTek, probabilmente l’azienda vuole offrire qualcosa di più recente e più accattivante rispetto alla generazione precedente, sebbene ormai tutti i processori di fascia media sono in grado di fare praticamente tutto quando si tratta di un utilizzo standard giornaliero, l’utente però non ha allegato nessun tipo di foto al proprio posto, probabilmente per vedere qualche immagine del dispositivo dovremmo attendere ancora un po’, quest’ultimo secondo le informazioni in circolazione dovrebbe arrivare intorno ad aprile 2026, è lecito dunque aspettarsi qualche dettaglio in più nel corso delle prossime settimane, sebbene non sia chiaro se l’azienda organizzerà una presentazione ufficiale.

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Specifiche tecniche

Il noto Evan Blass con un posto su X ha affermato che queste dovrebbero essere le specifiche tecniche:

SoC : Snapdragon 7s Gen 3

: Snapdragon 7s Gen 3 Display : 6.78″ 1.5K AMOLED; 5200 nits; 144Hz; HDR10+

: 6.78″ 1.5K AMOLED; 5200 nits; 144Hz; HDR10+ Vetro schermo : Corning Gorilla Glass 7i

: Corning Gorilla Glass 7i RAM : 8/12GB

: 8/12GB Storage : 256GB

: 256GB Camera principale : 50MP LYTIA

: 50MP LYTIA Camera frontale : 32MP

: 32MP Capacità batteria : 7000mAh

: 7000mAh Carica rapida : 68W

: 68W Design : frontale curvo sui quattro lati, posteriore simil nylon e lino

: frontale curvo sui quattro lati, posteriore simil nylon e lino Colori ( Pantone ): Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette

( ): Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette Certificazioni : MIL-STD-810H, IP68, IP69

: MIL-STD-810H, IP68, IP69 Update maggiori: 3

Queste sono dunque le specifiche tecniche e come potete vedere le colorazioni sono in collaborazione con Pantone e gli aggiornamenti maggiori di sistema garantiti saranno tre, il dispositivo dunque arriverà minimo ad Android 19, non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per sapere qualcosa in più.