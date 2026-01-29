Motorola celebra la FIFA World Cup 2026 e lancia i nuovi moto g

Motorola rafforza il suo legame con il mondo del calcio e sceglie la FIFA World Cup 2026 come occasione per una nuova iniziativa dedicata ai fan. In qualità di Official Smartphone Partner, il brand annuncia una promozione pensata per il pubblico di Europa, Medio Oriente e Africa. In Italia ha preso il via da ieri, 28 gennaio, in concomitanza con il lancio di quattro nuovi smartphone della famiglia moto g.

La collaborazione unisce sport, tecnologia e intrattenimento, puntando su un’esperienza che va oltre il semplice acquisto di uno smartphone. L’obiettivo è rendere il grande evento calcistico ancora più vicino ai tifosi, attraverso premi esclusivi e dispositivi pensati per l’uso quotidiano.

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Un concorso per vivere il Mondiale da protagonisti

Per i consumatori italiani, la promozione resterà attiva fino al 30 aprile 2026 e permetterà di partecipare a un concorso legato all’acquisto di specifici smartphone Motorola. In palio ci sono premi pensati direttamente per gli appassionati di calcio.

Il premio principale è un viaggio per due persone con destinazione Città del Messico. Con la possibilità di assistere dal vivo alla partita inaugurale della FIFA World Cup 2026. Il pacchetto include voli, soggiorno e biglietti ufficiali, offrendo un’esperienza che va ben oltre il classico concorso a premi.

Durante tutto il periodo promozionale saranno inoltre assegnati, con cadenza settimanale, motorola razr 60 FIFA World Cup 26 Edition. Trattasi di una versione speciale non disponibile per la vendita, pensata come oggetto esclusivo per i fan più fortunati.

I nuovi moto g al centro dell’iniziativa

La promozione ruota attorno ai nuovi smartphone moto g77, moto g67, moto g17 e moto g17 power, dispositivi progettati per offrire un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Accanto a questi modelli, l’iniziativa coinvolge anche altri smartphone Motorola già presenti, ampliando le possibilità di partecipazione.

I nuovi moto g77 e moto g67 rappresentano il cuore della lineup. Entrambi puntano su display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate a 120Hz, resistenza certificata e un design curato, cercando di portare un’esperienza premium in una fascia più accessibile. Sul fronte fotografico, moto g77 introduce una fotocamera da 108 MP con zoom lossless, mentre moto g67 adotta un sensore Sony da 50 MP pensato per adattarsi a diverse condizioni di luce.

Completano l’offerta moto g17 e moto g17 power, modelli più orientati alla praticità quotidiana, con particolare attenzione all’autonomia. In questo caso, la versione power spinge sulla batteria da 6000 mAh, pensata per chi utilizza intensamente lo smartphone durante la giornata.

Prezzi e disponibilità in Italia

In Italia, i nuovi moto g arrivano con prezzi differenziati in base alle configurazioni. Il moto g77 parte da 379 euro, mentre moto g67 viene proposto a 299,90 euro. I modelli moto g17 e moto g17 power si collocano più in basso, con prezzi che partono da 229,90 euro.

Con questa iniziativa, Motorola prova a consolidare la serie moto g come punto di riferimento per chi cerca affidabilità e valore, sfruttando al tempo stesso la visibilità globale della FIFA World Cup. Una strategia che punta meno sull’effetto annuncio e più sulla costruzione di un legame diretto con i fan.