Esselunga: acquista ora questo smartphone Motorola ad un prezzo MINI

Promozione Esselunga Motorola G85 fino al 31 agosto con display fotocamere autonomia e potenza per accompagnarti ogni giorno senza compromessi

scritto da Rossella Vitale
Tra corsie ben organizzate e offerte sorprendenti Esselunga , trovare occasioni come questa è la normalità. Ti fermi davanti a un cartello che sembra fatto per te: uno smartphone che potrebbe diventare il tuo compagno preferito. Non è il solito telefono che promette e poi delude: qui hai potenza, autonomia e un look che fa invidia con un Modello Motorola da paura. Non serve essere un nerd per apprezzarlo, basta avere una vita abbastanza piena da non volere rallentamenti o batterie che ti mollano sul più bello. È come trovare un’offerta lampo proprio il giorno in cui il tuo telefono ti ha abbandonato magari. Questa è la tua occasione di acquisto, risparmiando ed avendo al contempo uno dei modelli più ambiti ad un prezzo shock con Esselunga.

Un Motorola che ha tutto da Esselunga

La batteria da 5.000 mAh ti copre dall’alba alla sera, anche se passi ore tra social, streaming e chat. Il processore Snapdragon 6s Gen 3 è il motore che ti spinge avanti senza intoppi, mentre la RAM da 8 GB ti lascia saltare da un’app all’altra come se niente fosse. Il display da 6.67 pollici rende ogni contenuto più bello, dai video ai post. Le foto? Con la doppia posteriore 50+8 Megapixel e la frontale da 32 Megapixel hai colori vividi e dettagli nitidi in ogni scatto. Il Bluetooth 5.1 collega tutto senza lag, dalle cuffie allo speaker, e Android 14 ti tiene sempre al passo con le novità. Tutto questo a un prezzo di 179 euro, solo da Esselunga fino al 31 agosto. Come perdere questa succulentissima occasione? Vai sul sito e scopri adesso come avere il tuo device prima della scadenza!

Rossella Vitale

