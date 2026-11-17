I motori turbo hanno davvero bisogno di un cambio dell’olio più frequente rispetto ai propulsori aspirati? Sì, e il motivo sta tutto nelle condizioni estreme in cui lavora il lubrificante quando c’è di mezzo una turbina. Il tema riguarda sempre più automobilisti perché la sovralimentazione è ormai diventata la norma. Negli Stati Uniti, dei 16,3 milioni di autovetture nuove vendute nel 2025, il 45% montava un motore turbocompresso.

Le case automobilistiche cercano di spremere ogni goccia di potenza da cilindrate sempre più piccole, contenendo allo stesso tempo i consumi, e il turbocompressore è la strada scelta da molte di loro. Questi vantaggi però hanno un prezzo. Il più noto è il turbo lag, quel leggero ritardo nella risposta che si può evitare solo abbinando compressore volumetrico e turbo. Meno citato ma altrettanto concreto è il fatto che, rispetto agli aspirati, questi motori richiedono un olio specifico da sostituire più spesso.

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Molti appassionati sostengono che un piccolo quattro cilindri non abbia abbastanza grinta per competere con un grosso V8. Eppure il mercato racconta altro. Jeep Grand Cherokee, Lexus TX350 e Ford Explorer sono ottimi esempi di SUV di grandi dimensioni spinti da un quattro cilindri turbo. Porsche usa motori sovralimentati da anni e perfino la nuova Lamborghini Temerario adotta un V8 biturbo da 4.0 litri.

Come funziona un turbocompressore

Anche se la diffusione di massa sulle auto è piuttosto recente, la tecnologia turbo ha una lunga storia alle spalle. L’idea fu brevettata dall’ingegnere svizzero Alfred Buchi nel 1905, ma servirono altri vent’anni prima che i suoi motori turbocompressi funzionassero davvero su navi e aerei.

Il passaggio dal mondo di aerei e treni a quello delle quattro ruote arrivò nel 1954, quando Volvo e MAN applicarono il sistema ai camion. Poco dopo, nel 1962, toccò alla Oldsmobile Cutlass Jetfire con il suo V8 da 215 pollici cubi. Fu però la crisi petrolifera della metà degli anni Settanta a costringere i costruttori a ripensare il modo di ottenere più potenza senza bruciare più carburante. Oggi il turbo è un’opzione del tutto diffusa.

Il principio è abbastanza semplice. Il turbocompressore spinge aria extra nei cilindri per migliorare la combustione. I gas di scarico fanno girare una piccola ventola, la turbina, collegata a un’altra girante chiamata compressore che convoglia l’aria verso il motore. Spesso è presente anche un intercooler che raffredda l’aria in ingresso rendendola più densa, così da ottenere le prestazioni migliori. E in tutto questo meccanismo l’olio gioca un ruolo da protagonista.

Perché i motori turbo chiedono più attenzioni all’olio

Nei motori sovralimentati l’olio non si limita a lubrificare le parti in movimento ma serve anche a tenere sotto controllo la temperatura. I gas di scarico possono superare i 2.000 gradi Fahrenheit, cioè oltre 1.090 gradi Celsius, mentre la turbina arriva a girare fino a 350.000 giri al minuto. Se la manutenzione viene trascurata la combinazione può diventare disastrosa.

Il lubrificante porta via il calore dalla turbina, ma l’esposizione continua a temperature così elevate finisce per danneggiarlo. Quando è molto caldo l’olio diventa più fluido e perde efficacia come lubrificante. Il calore eccessivo lo fa anche bruciare e degradare, favorendo la formazione di depositi carboniosi, un residuo appiccicoso che si accumula nei condotti stretti del turbocompressore.

Per questo, a differenza di quello consigliato per gli aspirati, l’olio destinato ai turbo è di solito sintetico, così da resistere meglio al calore. Nemmeno questo però lo rende immune. La turbina mette a dura prova il lubrificante e l’unico modo per mantenere il sistema in piena efficienza è rinnovarlo con maggiore frequenza, rispettando almeno gli intervalli di manutenzione previsti. Ogni costruttore indica scadenze diverse, quindi è fondamentale consultare il libretto d’uso e manutenzione della propria auto.

Fonte: TecnoAndroid