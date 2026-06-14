Motore senza propellente: l’azienda USA che dice di sfidare la fisica

Un sistema di propulsione capace di muoversi senza espellere nemmeno un grammo di carburante: è questa la promessa che arriva da un’azienda americana, e che sta facendo discutere parecchio. Il motore senza propellente di cui si parla dovrebbe generare spinta senza buttare fuori nulla, quasi come se riuscisse a spingersi avanti ignorando le regole che governano da sempre la meccanica del movimento. Un’affermazione che, se confermata, riscriverebbe i manuali. Ma è proprio qui che casca l’asino, perché di conferme indipendenti, al momento, non se ne vedono.

Una promessa che sfida la fisica conosciuta

Il principio su cui si reggono i razzi e qualsiasi forma di propulsione spaziale è noto da secoli. Per spingersi in una direzione bisogna espellere massa nella direzione opposta. È il vecchio principio di azione e reazione, quello che fa muovere una barca quando si rema, o che spinge un razzo verso l’alto grazie ai gas incandescenti che escono dai motori. Eliminare il propellente dall’equazione significa, in sostanza, mettere in discussione una delle colonne portanti della fisica moderna.

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L’azienda dietro questo annuncio sostiene di aver costruito qualcosa che genera spinta senza rispettare questo schema. Un motore che, in teoria, potrebbe muoversi quasi “contro” la gravità, senza la zavorra di serbatoi pieni di carburante. Per chi lavora nel settore aerospaziale sarebbe una manna: meno peso da trasportare, costi abbattuti, missioni più lunghe. Il sogno di qualsiasi ingegnere che si occupa di viaggi nello spazio, insomma.

Tante parole, poche prove

Il problema, però, resta sempre lo stesso. Affermazioni così clamorose richiedono prove altrettanto solide, e finora di prove verificabili ce ne sono ben poche. Nessun laboratorio esterno, nessun ente terzo ha potuto mettere le mani sul dispositivo per controllare se davvero faccia quello che promette. E nella storia recente della tecnologia, di motori “impossibili” capaci di sfidare le leggi conosciute se ne sono visti diversi, salvo poi sgonfiarsi alla prima verifica seria.

Questo non vuol dire che la tecnologia sia per forza una bufala. Significa solo che, allo stato attuale, manca quel passaggio fondamentale che separa un annuncio entusiasta da una scoperta scientifica vera e propria: la replicabilità. Finché qualcuno di indipendente non riuscirà a osservare l’effetto in condizioni controllate, misurarlo e confermarlo, ogni discorso resta appeso a un filo.

La cautela, in casi come questi, non è scetticismo a tutti i costi. È semplicemente il metodo con cui la scienza ha sempre lavorato. Un sistema di propulsione che funziona senza propellente sarebbe una rivoluzione enorme, capace di cambiare il modo in cui pensiamo i viaggi spaziali e non solo. Proprio per questo merita di essere guardato con attenzione, ma anche con una buona dose di prudenza, in attesa che qualcuno fuori dall’azienda riesca a dire, dati alla mano, se tutto questo abbia davvero un fondamento.