Motore a detonazione rotante, l’US Air Force cerca partner

Il motore a detonazione rotante è finito al centro di un nuovo programma dell’US Air Force, che vuole portare questa tecnologia a bordo delle armi ad alta velocità dei prossimi anni. Il punto di partenza è piuttosto noto. I missili sono considerati mezzi capaci di toccare velocità elevatissime in tempi brevissimi, ed è vero, ma questa prestazione ha un prezzo molto alto quando si guarda ai consumi.

Il problema non è nuovo e non riguarda un singolo progetto. Spingere un vettore a quelle velocità significa bruciare quantità enormi di propellente, e spesso anche dover montare sistemi di propulsione pesanti e complicati. Due difetti che si sommano e che, nel mondo della difesa, pesano parecchio sul risultato finale.

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Detonazioni controllate al posto della combustione tradizionale

Da tempo si cerca una strada diversa, capace di garantire la stessa velocità senza divorare carburante e senza costringere gli ingegneri a progettare apparati troppo ingombranti. Le ricerche si stanno concentrando su un’alternativa ai motori a razzo classici che cambia proprio il modo in cui viene prodotta la spinta. Invece di affidarsi al sistema tradizionale, l’idea è sfruttare una serie continua di detonazioni controllate, una dopo l’altra, per generare la forza necessaria a far avanzare il velivolo.

Il concetto di base è tutto qui, almeno a grandi linee. Una sequenza ininterrotta di esplosioni gestite con precisione, al posto di un processo più dispendioso. Se l’approccio mantiene le promesse, i vantaggi potrebbero toccare entrambi i fronti critici, quindi meno consumo di propellente e una propulsione più leggera e meno complessa da realizzare.

Non si tratta di un’idea isolata né di una curiosità da laboratorio. Sul motore a detonazione rotante stanno lavorando svariate realtà, e molto spesso con finalità soprattutto militari. È un settore in cui l’interesse è alto proprio perché la velocità, abbinata a una maggiore efficienza, rappresenta un vantaggio strategico evidente.

Il progetto RDRE CC dell’aeronautica statunitense

Tra chi ci crede di più c’è l’aeronautica militare statunitense, che su questa tecnologia sta investendo in modo deciso. L’US Air Force ha infatti avviato la ricerca di partner industriali con cui sviluppare e sperimentare in volo un propulsore battezzato Rotating Detonation Rocket Engine Combined Cycle, indicato con la sigla RDRE CC.

Il nome dice già molto sulla natura del progetto. Si parla di un motore a razzo a detonazione rotante abbinato a un ciclo combinato, pensato fin dall’inizio per un impiego preciso. La destinazione dichiarata sono le future armi ad alta velocità, cioè proprio quella categoria di sistemi in cui il compromesso tra rapidità e consumi diventa più delicato.

Il passaggio più significativo riguarda la fase sperimentale. L’aeronautica statunitense non si limita a studiare il motore RDRE CC sulla carta o al banco prova, ma punta a portarlo fino ai test in volo insieme alle aziende che verranno coinvolte. Un salto che segna il passaggio dalla teoria alla verifica sul campo, con l’obiettivo di capire se questa forma di propulsione a detonazione possa davvero diventare la base dei missili di prossima generazione. La domanda che si pongono in molti riguarda il funzionamento concreto di questo sistema, ed è proprio su quel terreno che si giocherà la sfida tra la US Air Force e i suoi futuri partner.

Fonte: TecnoAndroid