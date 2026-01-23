Moto G67 e G77: mostrati i nuovi modelli

Motorola continua a stabilire il proprio ruolo nel settore smartphone. Ciò aggiornando la linea Moto G con modelli che non rivoluzionano nulla, ma cercano di restare competitivi. Questa volta i riflettori sono puntati su due nuovi dispositivi economici, Moto G67 e Moto G77, comparsi un po’ in sordina sul sito di un rivenditore online greco, Insomnia. La cosa interessante non è solo la loro esistenza, ma il livello di dettaglio con cui sono stati elencati. Completo di specifiche tecniche e immagini ufficiali. Il design è quello classico dei Moto G degli ultimi anni. Il Moto G67 rappresenta l’opzione più accessibile della coppia e punta su una piattaforma MediaTek Dimensity 6300, affiancata da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non è una configurazione pensata per stupire, ma per garantire un’esperienza quotidiana senza troppi intoppi. Il display è uno dei punti forti: un pannello AMOLED da 6,8 pollici in Full HD, con refresh rate fino a 120 Hz.

Motorola: nuove indiscrezioni sui nuovi Moto G67 e Moto G77

Riguardo il comparto fotografico l’azienda sceglie una strada prudente. Il sensore principale è un 50 MP Sony LYTIA 600, supportato da una ultra-grandangolare da 8 MP. Mentre la fotocamera frontale arriva a 32 MP. La batteria da 5.200 mAh promette una buona autonomia, anche se la ricarica cablata da 30 W resta piuttosto conservativa. La memoria espandibile via microSD e la certificazione IP64 completano un quadro coerente con la filosofia Moto G.

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Il Moto G77 gioca invece la carta del “qualcosa in più”, senza stravolgere la formula. Il display rimane lo stesso, ma viene protetto da Gorilla Glass 7i. Mentre sotto la scocca trova spazio il Dimensity 6400, accompagnato da 8 GB di RAM. Il vero salto si nota nella fotocamera principale, che passa a 108 MP, un numero che fa subito colpo, pur restando in una fascia di prezzo contenuta. Tutto il resto, dalla batteria alla ricarica fino alla protezione da polvere e schizzi, rimane invariato. Per ora non ci sono date ufficiali né prezzi confermati riguardo il nuovo Motorola. Ma la presenza così dettagliata presso un rivenditore lascia intendere che l’annuncio sia ormai dietro l’angolo.