Monitor LG in sconto su Amazon: costa solo 89 euro

Quanto può costare un monitor LG di ultima generazione? al giorno d’oggi su Amazon può essere vostro a soli 89 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto per un prodotto che riesce comunque a soddisfare pienamente le aspettative in termini di performance e di prestazioni generali.

Il modello che oggi può essere vostro a basso prezzo è il 24GS50F, presenta una diagonale di 24 pollici, è un IPS LCD con refresh rate a 180Hz (ottimo per il gaming ad alte velocità), una reattività superiore al normale di solo 1 ms, passando anche per la risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel). La tecnologia su cui il consumatore può fare affidamento passa per l’AMD FreeSync, comodissima per allineare il frame rate tra gioco e pannello, appoggiandosi anche a HDR 10 per una maggiore precisione nei colori, dettagli e nitidezza.

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Osservando più da vicino la parte posteriore possiamo trovare una serie di connettori fisici che rendono l’esperienza sicuramente più versatile, considerando che ci appoggiamo a HDMI 1.4 (peccato non sia almeno 2.0), e anche una DisplayPort 1.2. Il dispositivo è sprovvisto di altoparlanti integrati, per questo motivo trova posto anche un jack da 3,5mm per il collegamento fisico delle cuffie o di altoparlanti esterni.

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Monitor LG: lo sconto Amazon che vi farà perdere la testa

L’acquisto di questo monitor LG da gaming è davvero poco dispendioso per il consumatore finale, difatti la spesa finale che è necessario sostenere per il suo acquisto corrisponde a soli 89 euro, contro i 139 euro di listino iniziale. Un risparmio importante, disponibile a questo link, e soprattutto aperto sostanzialmente a tutti.

La garanzia legale, della durata di 2 anni dalla data di ricezione del prodotto, copre direttamente tutti i difetti di fabbrica che potrebbero scoprirsi in fase di utilizzo.