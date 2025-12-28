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Monitor LG in sconto su Amazon: costa solo 89 euro

La promozione di questi giorni su Amazon è davvero assurda, il monitor LG costa solo 89 euro.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Monitor LG in sconto su Amazon: costa solo 89 euro

Quanto può costare un monitor LG di ultima generazione? al giorno d’oggi su Amazon può essere vostro a soli 89 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto per un prodotto che riesce comunque a soddisfare pienamente le aspettative in termini di performance e di prestazioni generali.

Il modello che oggi può essere vostro a basso prezzo è il 24GS50F, presenta una diagonale di 24 pollici, è un IPS LCD con refresh rate a 180Hz (ottimo per il gaming ad alte velocità), una reattività superiore al normale di solo 1 ms, passando anche per la risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel). La tecnologia su cui il consumatore può fare affidamento passa per l’AMD FreeSync, comodissima per allineare il frame rate tra gioco e pannello, appoggiandosi anche a HDR 10 per una maggiore precisione nei colori, dettagli e nitidezza.

Osservando più da vicino la parte posteriore possiamo trovare una serie di connettori fisici che rendono l’esperienza sicuramente più versatile, considerando che ci appoggiamo a HDMI 1.4 (peccato non sia almeno 2.0), e anche una DisplayPort 1.2. Il dispositivo è sprovvisto di altoparlanti integrati, per questo motivo trova posto anche un jack da 3,5mm per il collegamento fisico delle cuffie o di altoparlanti esterni.

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Monitor LG: lo sconto Amazon che vi farà perdere la testa

L’acquisto di questo monitor LG da gaming è davvero poco dispendioso per il consumatore finale, difatti la spesa finale che è necessario sostenere per il suo acquisto corrisponde a soli 89 euro, contro i 139 euro di listino iniziale. Un risparmio importante, disponibile a questo link, e soprattutto aperto sostanzialmente a tutti.

LG UltraGear 24GS50F Monitor Gaming 24' FHD (1920x1080), 180Hz, 1ms, AMD FreeSync, HDR 10, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, Uscita Cuffie, Flicker Safe, Nero
LG UltraGear 24GS50F Monitor Gaming 24" FHD (1920x1080), 180Hz, 1ms, AMD FreeSync, HDR 10, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, Uscita Cuffie, Flicker Safe, Nero
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