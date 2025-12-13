Monitor ASUS ROG Strix OLED in sconto ASSURDO su Amazon: prezzo in caduta libera

L’occasione migliore per risparmiare è assolutamente dietro l’angolo per milioni di consumatori, difatti in questi giorni di metà dicembre gli utenti si ritrovano a poter acquistare un monitor ASUS ROG Strix OLED, pagandolo decisamente meno del listino iniziale, garantendosi a tutti gli effetti un risparmio assolutamente degno di nota.

Il modello in questione è XG27AQDMG, trattasi di un monitor da gaming con tecnologia WOLED e dimensioni di 27 pollici di diagonale, può raggiungere una risoluzione di 1440p e soprattutto un refresh rate che può estendersi anche fino a 240Hz. Il tempo di risposta è decisamente ridotto, se considerate che raggiunge solo 0,03 ms, così da garantire la massima reattività anche nel gaming competitivo. Non mancano ovviamente le tecnologie più in voga e interessanti, come anti-sfarfallio, OLED Care, per la protezione del pannello stesso, e anche G-Sync.

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Disponibile solo nella colorazione nera che trovate linkata nel nostro articolo, il pannello copre il 99% della gamma cromatica DCI-P3, offrendo una varietà e profondità di colori davvero invidiabile. Le cornici sono estremamente sottili, ottime per riuscire ad immergersi completamente nell’esperienza di gioco (ma non solo).

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Montiro ASUS ROG Strix OLED in promozione oggi su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare un monitor OLED di ultima generazione, ancora di più se considerate l’ottimo sconto applicato da Amazon. La spesa fiale da sostenere per il suo acquisto è di soli 479 euro, con spedizione a domicilio gratuita, partendo comunque da un listino iniziale di 799 euro, e rappresentando a tutti gli effetti la migliore soluzione su cui fare affidamento al momento al seguente link.

Il prodotto è disponibile solo per un periodo limitato a questo prezzo di vendita, di conseguenza consigliamo caldamente la scelta il prima possibile, onde evitare di restarne tagliati fuori.