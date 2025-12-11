Mobvoi dice addio ai suoi smartwatch TicWatch?

Negli ultimi anni, Mobvoi si è fatta notare nel mercato degli smartwatch. Ciò grazie a dispositivi caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo competitivo. Ed anche a soluzioni tecniche originali. Eppure, segnali recenti indicano che l’azienda potrebbe mettere fine alla sua linea TicWatch. Negli Stati Uniti, infatti, i dispositivi sono progressivamente spariti dalle piattaforme di vendita online, mentre sul sito ufficiale restano pochissime tracce. In Italia, alcuni modelli sono ancora reperibili su marketplace come Amazon, ma sul portale ufficiale l’unico disponibile è il TicWatch Pro 5.

Mobvoi ritira i suoi smartwatch TicWatch

Nel corso degli anni l’azienda ha rilasciato più di una dozzina di dispositivi basati su Wear OS, mantenendo un hardware competitivo. Ma proprio tale dettaglio ha evidenziato un limite importante sul fronte software. Gli aggiornamenti sono arrivati in ritardo rispetto agli annunci ufficiali. Wear OS 3 fu distribuito quasi un anno dopo il lancio. E per le versioni successive, come Wear OS 5 e 6, non sono state fornite informazioni precise. L’ultimo modello, il TicWatch Atlas, nonostante l’adozione del chip Snapdragon W5+ Gen 1, resta indietro sul piano software. Confermando le difficoltà dell’azienda nella gestione degli aggiornamenti.

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Quando è stato chiesto a Mobvoi di chiarire i piani futuri per la gamma, la società ha dichiarato di non avere novità da annunciare. Ciò anche assicurando un “supporto essenziale” per i dispositivi esistenti. La formulazione lascia intuire un ridimensionamento della linea più che una semplice pausa. La possibile uscita di scena di Mobvoi avrebbe un impatto rilevante sull’ecosistema di Wear OS, che negli ultimi anni ha già visto la riduzione di marchi storici. Come, ad esempio, Fossil e Tag Heuer.

Il futuro degli smartwatch basati su Wear OS appare così più concentrato sui grandi produttori. Mentre le esperienze di nicchia, come quelle offerte da Mobvoi, rischiano di scomparire, segnando la fine di un capitolo importante per l’azienda e per l’intero settore dei dispositivi indossabili.