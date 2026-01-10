Mobilità 2026: la legge cambia le strade per chi va in bici

C’è una sensazione strana che accompagna chiunque decida di inforcare una bicicletta oggi: da un lato la libertà di sentire l’aria sul viso, dall’altro quel piccolo brivido di tensione ogni volta che un tir ci sfreccia accanto o un’auto apre lo sportello senza guardare. Non è solo un’impressione soggettiva, ma una realtà fotografata dai numeri, che purtroppo nel 2025 sono stati tutt’altro che rassicuranti. Parlare di oltre 16.000 incidenti e di 217 vite spezzate in un solo anno in Italia non significa solo snocciolare statistiche, ma ammettere che le nostre strade sono diventate un terreno complicato, dove la convivenza tra lamiere e pedali è sempre più difficile.

Corsi patente aggiornati per insegnare rispetto e sicurezza bici

Proprio per questo, la proposta di legge 2.489, che vede l’onorevole Roberto Pella come primo firmatario, non arriva come il solito documento burocratico calato dall’alto, ma sembra piuttosto il risultato di un lungo sospiro di sollievo collettivo. È un testo nato dal basso, unendo i puntini tra quello che chiedono le associazioni, ciò che vedono le prefetture ogni giorno e l’esperienza sul campo della Polizia di Stato. L’obiettivo è ambizioso ma estremamente concreto: smettere di considerare il ciclista come un intralcio o un elemento estraneo al traffico, trasformandolo in un soggetto da proteggere con regole chiare e moderne.

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Il cuore di questa piccola rivoluzione parte da un concetto tanto banale quanto vitale, ovvero la visibilità. Sappiamo bene che spesso il pericolo nasce dal fatto che chi guida un mezzo pesante o un’auto semplicemente non vede chi si muove su due ruote, specialmente nelle ore più buie o nei tratti extraurbani. La legge spinge molto sull’idea di rendere il ciclista “luminoso”, un punto di riferimento visivo immediato che non lasci spazio a distrazioni. E se la visibilità è lo scudo preventivo, la protezione personale diventa l’ultima linea di difesa, con un occhio di riguardo per i più giovani, per i quali il casco non deve essere più un optional ma una cintura di sicurezza della testa.

Distanza e visibilità al centro per ridurre incidenti bici-auto

Ma la vera sfida non è solo tecnica, è culturale. Spostare il dibattito fuori dai centri abitati, dove le velocità aumentano e i sorpassi diventano manovre azzardate, significa chiedere un patto di rispetto reciproco. La proposta di legge cerca di normare queste situazioni, spiegando come muoversi in gruppo e come gestire la distanza laterale, proprio per evitare quei malintesi che troppo spesso finiscono in tragedia. È un approccio che guarda al futuro anche attraverso la formazione: pensare che nei prossimi corsi per la patente si parlerà esplicitamente di come interagire con le bici è un segnale forte. Significa educare i guidatori di domani a vedere l’altro non come un ostacolo che rallenta la corsa, ma come una persona che sta semplicemente scegliendo un modo diverso di viaggiare.

Con il supporto della Commissione Trasporti e una spinta politica che sembra finalmente decisa, i primi mesi di questo 2026 potrebbero davvero segnare una svolta. Se tutto procederà secondo i piani, quella sensazione di tensione di cui parlavamo all’inizio potrebbe lasciare spazio a una maggiore serenità, sapendo che la legge non sta solo scrivendo articoli su un foglio, ma sta costruendo un ponte per una mobilità più umana e sicura per tutti.