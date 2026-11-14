PC raffreddato con il gelo: GPU a 34 °C dopo un’ora di gaming

Raffreddare il PC sfruttando il freddo invernale può sembrare una provocazione da forum, eppure un appassionato ha deciso di farlo davvero collegando il proprio computer a un radiatore esterno montato fuori casa. Il risultato è curioso e sorprendente insieme, perché dopo un’ora di gaming la GPU resta ferma a 34 °C. Il punto di partenza era un problema piuttosto comune per chi gioca molto: la macchina scaldava parecchio la stanza mentre fuori il termometro segnava 4 gradi sotto lo zero. Da questa differenza di temperatura è nata l’idea di portare il calore lontano dall’ambiente domestico e lasciarlo disperdere direttamente all’aperto.

Un radiatore fuori dalla finestra per combattere il surriscaldamento

L’idea di base è semplice da raccontare ma molto meno da mettere in pratica. Invece di affidare il raffreddamento del PC ai classici componenti chiusi dentro il case o comunque posizionati nella stanza, il sistema scarica il calore su un radiatore installato all’esterno dell’abitazione. Per farlo l’appassionato ha dovuto far passare i tubi attraverso il muro, creando un collegamento fisico tra il computer e l’unità sistemata fuori. Un intervento che richiede pazienza e una certa dose di coraggio, visto che si tratta di bucare una parete di casa per far circolare il liquido tra interno ed esterno.

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Il progetto non è certo nato in un pomeriggio. Sono serviti due mesi di lavoro per arrivare a una configurazione funzionante, tra montaggio, collegamenti e messa a punto. Il motivo di tanta fatica è chiaro: quando fuori fa così freddo l’aria esterna diventa una risorsa enorme per smaltire il calore prodotto dai componenti, molto più efficace dell’aria tiepida di una stanza già riscaldata proprio dal computer stesso. In questo modo il surriscaldamento smette di essere una preoccupazione e la stanza non si trasforma più in una piccola sauna durante le sessioni di gioco più lunghe.

Il ruolo di Arduino e i numeri della GPU

A rendere il tutto più sofisticato di un semplice tubo che va fuori dalla finestra c’è un controllo elettronico affidato ad Arduino. La scheda si occupa di regolare il sistema, gestendone il funzionamento in modo che il raffreddamento lavori come previsto. È proprio questa componente a trasformare un esperimento un po’ folle in qualcosa di gestibile, perché un impianto che scambia calore con l’esterno ha bisogno di essere tenuto sotto controllo e non lasciato andare per conto suo.

I risultati parlano da soli. Dopo un’ora di gaming la GPU si mantiene a 34 °C, un valore decisamente basso per una scheda grafica sotto carico prolungato. Per chi ha un minimo di familiarità con le temperature tipiche dei componenti durante una sessione di gioco, il dato colpisce subito. Ed è tutto merito di quella combinazione tra il radiatore esterno e i gradi sotto lo zero che ci sono fuori casa nei mesi invernali.

Il progetto mostra in fondo come il freddo invernale, di solito visto solo come un fastidio, possa diventare un alleato concreto per chi passa molte ore davanti al monitor. Con tubi che attraversano il muro, un radiatore all’aperto e Arduino a gestire il sistema, il computer di questo appassionato riesce a giocare a lungo restando freddo mentre all’esterno il termometro rimane fermo a 4 gradi sotto lo zero.

Fonte: TecnoAndroid