Windows 11 punta a unificare gli aggiornamenti delle app Win32

Su Windows 11 gli aggiornamenti delle app potrebbero presto smettere di essere una raffica di notifiche, finestre che spuntano dal nulla e richieste di riavvio piazzate nel momento meno adatto. Microsoft sta lavorando a una gestione unificata che permetta al sistema operativo di coordinare anche i programmi di terze parti, compresi quelli installati con i classici pacchetti Win32. L’idea non è rimpiazzare i canali di distribuzione dei singoli produttori ma lasciare a Windows il compito di scegliere il momento giusto per controllare, scaricare e installare le nuove versioni.

Il problema, a ben vedere, è vecchio. Chi ha usato Windows XP ricorda bene i promemoria di Java, Adobe Reader e compagnia, ognuno con il proprio servizio residente che andava periodicamente a caccia di novità. Sono passati più di 20 anni e le cose sono migliorate solo in parte. Windows Update pensa al sistema operativo e Microsoft Store si occupa delle applicazioni distribuite attraverso il negozio, mentre tantissimi software desktop continuano a seguire procedure tutte loro. Questa frammentazione moltiplica le attività in background e soprattutto può lasciare sul computer versioni vulnerabili anche per settimane.

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Da WinGet alla nuova piattaforma di orchestrazione

Negli anni al quadro si è aggiunto anche WinGet, il gestore di pacchetti ufficiale integrato nelle versioni moderne del sistema. Dalla riga di comando consente di installare, aggiornare e rimuovere un’ampia gamma di programmi, comprese molte applicazioni Win32 distribuite fuori dallo Store, e con un solo comando può verificare e applicare in blocco parecchi aggiornamenti disponibili. Lo strumento però non cancella del tutto il caos. Lavora con manifest e sorgenti software per individuare le nuove versioni e lanciare i relativi installer, ma non prende per forza il posto dei meccanismi incorporati nei singoli programmi e non offre da solo un coordinamento unico di scansione, download, installazione e riavvio.

La novità messa in campo da Redmond va in un’altra direzione. Invece di aggiungere l’ennesimo strumento, Windows potrebbe diventare il regista comune usato anche dalle applicazioni tradizionali. L’azienda aveva presentato la Windows Update Orchestration Platform (UOP) già a fine maggio 2025, e l’argomento torna d’attualità perché in una build preliminare di Windows 11 26H2 compare la sezione Impostazioni, App, Aggiornamenti app. Stando alla documentazione ufficiale, la piattaforma è generalmente disponibile dall’aggiornamento facoltativo di agosto 2026 per Windows 11 24H2, 25H2 (KB5120998) e 26H1. La tecnologia ha quindi superato la fase di anteprima privata, mentre l’arrivo dell’interfaccia e l’adesione degli sviluppatori sono questioni separate.

Chi sviluppa un’applicazione e vuole agganciarla alla UOP deve registrare un software update provider, cioè un componente che comunica a Windows quali aggiornamenti sono disponibili e quali passaggi servono per applicarli. Il sistema si appoggia alle API Windows Runtime (WinRT) raggiungibili tramite lo spazio dei nomi Windows.Management.Update. Fra le classi principali ci sono WindowsSoftwareUpdateProvider, che gestisce la registrazione, WindowsSoftwareUpdate, che rappresenta il singolo aggiornamento, e WindowsSoftwareUpdateProviderStatus, impiegata per segnalare avanzamento ed esito.

In pratica Windows 11 richiama il componente di scansione registrato dal produttore, che controlla se esistono nuove versioni e restituisce all’orchestratore titolo, versione, dimensioni, tipo di pacchetto, eventuale scadenza per l’installazione e necessità di riavvio. Per i programmi Win32 con installer personalizzati il provider può indicare anche gli eseguibili o gli script da usare per scaricare e installare il pacchetto. Sono previste persino operazioni per chiudere un’applicazione che blocca l’installazione e riaprirla subito dopo. I file non devono per forza stare sui server di Microsoft, perché lo sviluppatore può continuare a usare la propria infrastruttura e la propria logica, mentre Windows si limita a programmare e coordinare il tutto.

Aggiornamenti quando il PC è inattivo

Uno degli aspetti più interessanti è la pianificazione intelligente. L’orchestratore tiene conto dell’attività dell’utente, delle prestazioni del dispositivo, dell’alimentazione e delle condizioni di rete per trovare il momento più adatto. Un portatile a batteria impegnato in una videoconferenza, per esempio, non è certo lo scenario ideale per far partire diverse installazioni insieme, e così alcune operazioni possono essere rimandate senza sprecare risorse. Quando invece il computer è collegato alla corrente e nessuno ci sta lavorando, le condizioni diventano decisamente più favorevoli.

La piattaforma gestisce anche le notifiche e le richieste di riavvio. Gli sviluppatori possono così sfruttare le interfacce native di Windows al posto di finestre autonome, spesso diverse tra loro per comportamento e modalità di interazione.

Fonte: TecnoAndroid