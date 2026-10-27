Miley Cyrus rasa la testa a una fan malata: “Uno dei momenti più intimi della mia vita”

Un video virale con protagonista Miley Cyrus sta circolando in rete e racconta un incontro che va ben oltre il classico autografo o la foto scattata al volo. La cantante ha infatti rasato a zero la testa di una giovane fan malata di cancro, accogliendo un desiderio decisamente fuori dal comune. Un gesto che lei stessa ha descritto come “uno dei momenti più intimi della mia vita”, parole che danno subito la misura di quanto quell’incontro l’abbia toccata da vicino.

La ragazza si chiama Cash Jacobs e sapeva perfettamente cosa chiedere. Prima di cominciare la chemioterapia voleva incontrare il suo idolo e lasciare proprio a lei il compito di tagliarle i capelli. Niente abbracci di circostanza o dediche scritte su un biglietto, ma qualcosa di molto più personale e difficile da dimenticare. E alla fine è andata esattamente così, senza intoppi e senza cambi di programma.

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Il desiderio di Cash Jacobs prima delle cure

Una richiesta del genere non capita tutti i giorni, nemmeno a una star abituata a ricevere attenzioni di ogni tipo dai propri sostenitori. Cash Jacobs non cercava soltanto di conoscere da vicino l’artista che ammira, voleva che fosse lei a accompagnarla in un passaggio delicato della sua vita, quello che precede l’inizio delle terapie contro il cancro. Un dettaglio che cambia completamente il senso dell’incontro e lo trasforma in qualcosa di più profondo rispetto a un semplice saluto tra artista e pubblico.

La cantante non si è tirata indietro. Ha ascoltato la richiesta e ha deciso di esaudirla, prendendo in mano il rasoio e occupandosi personalmente del taglio. Non una comparsata veloce, quindi, né una concessione fatta di fretta tra un impegno e l’altro, ma una partecipazione diretta a un momento che per la giovane fan aveva un valore enorme. Ed è proprio questa disponibilità ad aver colpito chi ha visto le immagini.

Il momento nel backstage diventato virale

Tutto si è svolto nel backstage, lontano dai riflettori del palco e dal rumore del pubblico. Un luogo raccolto, insomma, che ha reso la scena ancora più intima. Le immagini di quei minuti sono poi finite online e hanno fatto il giro dei social in pochissimo tempo, diventando un vero e proprio fenomeno condiviso da migliaia di persone.

Il filmato mostra Miley Cyrus impegnata a radere la testa di Cash Jacobs, un’azione semplice nella forma ma carica di significato per entrambe. È facile capire perché la clip abbia avuto una diffusione così ampia: racconta un lato della popstar che il grande pubblico non vede spesso, lontano dalle esibizioni e dalle copertine, fatto di vicinanza concreta verso chi la segue.

La stessa Miley Cyrus non ha nascosto l’emozione provata in quell’occasione. Definire l’episodio “uno dei momenti più intimi della mia vita” non è una frase da poco per un’artista che ha alle spalle una carriera lunga e piena di momenti memorabili, tra concerti, premi e successi in tutto il mondo. Per la cantante, quel taglio di capelli fatto nel retro di un palco ha avuto un peso speciale, al punto da collocarlo tra le esperienze più personali che abbia mai vissuto.

Per Cash Jacobs, invece, quell’incontro ha rappresentato la realizzazione di un desiderio coltivato prima di affrontare le cure. La giovane fan ha potuto vivere quel passaggio accanto all’artista che aveva scelto, proprio come aveva immaginato, con la popstar al suo fianco a occuparsi del taglio.

Fonte: TecnoAndroid