Il buco dell’ozono sopra l’Antartide si è allargato nel 2026 fino a raggiungere dimensioni che non si registravano da un decennio. In base all’area media stagionale si colloca al settimo posto tra i più estesi in 48 anni di osservazioni. Il responsabile principale è un vortice polare eccezionalmente forte, eppure gli scienziati di NASA e NOAA sono concordi nel dire che lo strato di ozono continua a guarire, lentamente ma con costanza, e che la ripresa resta sulla buona strada per completarsi entro questo secolo.

Tra il 7 settembre e il 13 ottobre, quando la riduzione dell’ozono tocca il suo culmine stagionale, la voragine ha coperto in media circa 25 milioni di chilometri quadrati. Si parla di una superficie più che doppia rispetto a quella degli Stati Uniti. L’ozono presente nella stratosfera viene tenuto sotto stretta osservazione perché funziona come una sorta di crema solare naturale per il pianeta e protegge gli organismi viventi dalle radiazioni più pericolose. Vicino al suolo invece le cose si ribaltano e lo stesso gas diventa un inquinante legato spesso alle attività umane.

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Un picco vicino al record del 2000

L’estensione massima del buco dell’ozono è stata raggiunta il 18 settembre con 27,1 milioni di chilometri quadrati, circa il 90% del valore più alto mai misurato, che risale al 9 settembre 2000. Paul Newman, ricercatore senior dell’Università del Maryland e da lungo tempo alla guida del gruppo di ricerca sull’ozono della NASA presso il Goddard Space Flight Center, spiega che negli ultimi anni il buco ha iniziato a formarsi più tardi nella stagione, segnale che lo strato protettivo si sta riprendendo. Quest’anno però un vortice polare particolarmente potente ha prolungato la perdita di ozono, permettendo al buco di crescere fino a proporzioni mai viste negli ultimi dieci anni.

Il dato fa impressione ma mostra anche quanto abbiano pesato decenni di tutela ambientale internazionale. Secondo Newman la voragine del 2026 avrebbe potuto essere più ampia di circa 3,5 milioni di chilometri quadrati se le sostanze che distruggono l’ozono fossero ancora presenti in atmosfera ai livelli toccati nel 2000.

Come il vortice polare accelera la perdita di ozono

Tutto parte da composti rilasciati dall’uomo, soprattutto quelli che contengono cloro e bromo. La circolazione atmosferica li trasporta nella stratosfera, dove i raggi ultravioletti li spezzano. Gli atomi liberati reagiscono poi con le particelle delle nubi stratosferiche antartiche e l’ozono viene distrutto. Il vortice polare, una fascia stagionale di venti fortissimi che circonda il continente, intrappola aria gelida e favorisce proprio la nascita di queste nubi particolari. Quando diventa più robusto o più ampio del solito, le condizioni ideali per la distruzione dell’ozono si estendono su una zona più vasta.

Nel 2026 le perturbazioni che normalmente indeboliscono il vortice sono state insolitamente deboli. Amy Butler, ricercatrice del Chemical Sciences Laboratory della NOAA, chiarisce che i sistemi meteorologici su scala planetaria che di solito risalgono dalla bassa atmosfera e frammentano il vortice sono stati particolarmente fiacchi ad agosto e settembre. In questo modo i venti più intensi sono rimasti lontani dal Polo Sud di diversi gradi di latitudine, allargando l’area favorevole alla perdita di ozono.

Nonostante le dimensioni record, la riduzione non ha raggiunto i livelli estremi osservati dieci o venti anni fa. I ricercatori hanno lanciato strumenti agganciati a palloni sonda dal South Pole Baseline Atmospheric Observatory e hanno raccolto letture con lo spettrofotometro Dobson. Il 17 ottobre l’ozono sopra il Polo Sud è sceso al minimo stagionale di 105 unità Dobson. Per dare un’idea, 100 unità corrispondono a uno strato spesso appena un millimetro, più o meno una monetina, se tutto l’ozono della colonna d’aria venisse compresso alle condizioni standard del livello del mare. Il valore più basso di sempre resta quello di 92 unità registrato nell’ottobre 2006. A completare il quadro ci sono i satelliti, che seguono lo stato dell’ozono dal 1979. Per le misurazioni del 2026 sono stati usati i dati di Aura, NOAA 20, NOAA 21 e Suomi, missione congiunta di NASA e NOAA.

Perché la ripresa non si ferma

Gran parte dei progressi si deve al Protocollo di Montreal, l’accordo globale adottato nel 1987 per eliminare gradualmente le sostanze dannose e sostituire composti come i clorofluorocarburi con alternative meno rischiose. Secondo Stephen Montzka del Global Monitoring Laboratory della NOAA, la concentrazione di cloro nella stratosfera antartica legata a questi prodotti chimici è calata di circa un terzo rispetto ai picchi degli anni Ottanta.

Questi composti si trovavano un tempo in frigoriferi, condizionatori, isolanti per edifici e tanti oggetti di uso quotidiano. Anche se in gran parte sono stati messi al bando, possono restare in atmosfera per decenni, e nuove emissioni arrivano ancora da vecchie apparecchiature, materiali datati e rifiuti in discarica. Proprio per questa lentezza la riparazione dello strato di ozono richiede tempi lunghi, ma il monitoraggio di NASA e NOAA indica che anche con stagioni anomale come quella del 2026 il buco antartico dovrebbe rimarginarsi entro gli anni Settanta di questo secolo.

Fonte: TecnoAndroid