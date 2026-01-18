Microsoft: in arrivo un’espansione della rete di data center AI

Microsoft ha deciso di giocare d’anticipo. Nel momento in cui annuncia una nuova espansione della propria rete di data center dedicati all’AI, l’azienda di Redmond sceglie anche di affrontare una delle questioni più spinose: l’impatto di tali struttura sulle comunità locali. Un tema che, negli Stati Uniti, è tornato al centro del dibattito pubblico proprio nelle ultime settimane. Non è un caso, in questo contesto, che Donald Trump abbia citato esplicitamente Microsoft in un recente intervento, sottolineando una collaborazione già avviata con il suo team. Ciò al fine di ottenere risultati concreti per i costi energetici. All’epoca il messaggio si chiudeva in modo piuttosto vago. Ora, però, il quadro appare più chiaro: dietro quelle parole c’era una strategia che Microsoft definisce “community first”, pensata per evitare che il prezzo della corsa all’AI venga pagato dai residenti dei territori coinvolti.

Microsoft espande i data center AI mantenendo bollette stabili

Il punto più delicato resta quello dell’energia. I data center richiedono quantità enormi di elettricità e il timore, più che fondato, è che l’aumento della domanda finisca per tradursi in bollette più salate per le famiglie. Microsoft sostiene di voler scongiurare proprio tale scenario, impegnandosi a collaborare direttamente con le utility locali e con le autorità di regolazione statali per coprire integralmente il proprio peso sulla rete. In altre parole, l’energia necessaria per alimentare i nuovi impianti verrebbe acquistata a condizioni tali da non scaricare alcun rincaro sugli utenti domestici. Accanto all’elettricità c’è poi l’altra grande preoccupazione: l’acqua. Il raffreddamento dei server è un processo continuo e, in alcune aree, ha già alimentato forti tensioni legate alla disponibilità delle risorse idriche.

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Anche su tale fronte Microsoft promette un cambio di passo. Ciò puntando a ridurre al minimo l’uso di acqua potabile e ad adottare soluzioni tecnologiche più efficienti. Le dichiarazioni restano per ora piuttosto generiche e prive di numeri dettagliati, ma il segnale è chiaro: l’azienda è consapevole di muoversi su un terreno minato. Il tema occupazionale completa il quadro. Microsoft parla di nuovi posti di lavoro, sia durante la costruzione sia nella fase operativa dei data center. Un argomento che spesso divide le comunità locali tra grandi aspettative e una realtà che, in passato, non sempre le ha soddisfatte.