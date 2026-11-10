Microsoft 365, le alternative gratuite su Windows anche offline

Per scrivere una relazione, preparare una presentazione o tenere in ordine un foglio di calcolo su Windows non è affatto obbligatorio passare da Microsoft 365. La suite di Microsoft è senza dubbio la più conosciuta, ma accanto a lei esistono diverse alternative gratuite capaci di gestire qualsiasi tipologia di documento, anche offline, senza dover mettere in conto il costo di un abbonamento mensile o annuale.

È un dettaglio che pesa più di quanto sembri. Chi usa il computer per lavoro, per studio o semplicemente per sbrigare qualche pratica domestica si trova spesso davanti alla stessa scelta: pagare con regolarità per avere gli strumenti di casa Microsoft oppure cercare qualcosa di altrettanto efficace che non chieda nulla in cambio. La buona notizia è che la seconda strada è percorribile, e con risultati più che dignitosi.

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Perché guardare oltre Microsoft 365

Testi, presentazioni e tabelle sono il pane quotidiano di milioni di persone. Proprio per questo la possibilità di lavorarci con un software gratuito installato direttamente sul PC rappresenta un vantaggio concreto. Non c’è bisogno di essere sempre collegati alla rete, non ci sono rinnovi da ricordare e soprattutto non si rinuncia alla compatibilità con i file che circolano ogni giorno tra colleghi, uffici e scuole.

Le soluzioni alternative a Microsoft 365 non sono poche, e ognuna ha il proprio carattere. Alcune puntano sulla semplicità, altre sulla quantità di funzioni. Tra quelle che meritano attenzione c’è una suite che negli ultimi tempi ha fatto passi avanti notevoli, sia nell’aspetto sia nelle funzionalità.

WPS Office, un’interfaccia pensata per chi va di fretta

Il primo nome della lista è WPS Office, pacchetto sviluppato da Kingsoft e riconoscibile per un’interfaccia moderna e intuitiva, lontana da certi menu affollati che scoraggiano al primo sguardo. Il punto di partenza è un pannello di controllo dal quale si sceglie direttamente il tipo di documento da creare. A quel punto il programma apre da solo l’applicazione corrispondente, senza passaggi intermedi e senza dover cercare l’icona giusta tra decine di cartelle.

Sul fronte della compatibilità la suite di Kingsoft non lascia scoperto quasi nulla. I file possono essere salvati nei formati più diffusi, compresi quelli compatibili con Word, Excel e PowerPoint. Significa che un documento creato con WPS Office può essere inviato a chi utilizza gli strumenti Microsoft senza particolari problemi, e viceversa. Per chi scambia spesso file con altre persone è probabilmente l’aspetto più rassicurante.

Docs, Sheets, Slides e l’intelligenza artificiale

Il pacchetto va scaricato e installato sul proprio computer e comprende tre applicazioni principali. Docs è dedicata ai documenti di testo, Sheets si occupa dei fogli di calcolo e Slides serve per costruire le presentazioni. A completare il quadro c’è anche un pratico lettore PDF, utile per consultare al volo manuali, moduli e documenti ricevuti via posta senza dover installare un ulteriore programma.

La novità più interessante arriva però con l’ultima versione di WPS Office, che introduce numerose funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questi strumenti sono stati pensati per dare una mano agli utenti nella stesura dei testi e nella realizzazione delle presentazioni, due attività che spesso richiedono più tempo del previsto. Il risultato è una suite gratuita che non si limita a replicare le funzioni di base di Microsoft 365, ma aggiunge strumenti di supporto alla scrittura e alla creazione delle slide.

Fonte: TecnoAndroid