Airscope, microscopio wireless da 1 grammo per spiare il cervello

Si chiama Airscope ed è un microscopio wireless miniaturizzato che pesa appena 1 grammo, pensato per osservare il cervello di un animale mentre questo si muove in piena libertà. Un obiettivo che la ricerca insegue da tempo e che fino a oggi era rimasto fuori portata, per ragioni molto concrete legate agli strumenti a disposizione degli scienziati. Il progetto porta la firma di un gruppo di ricercatori cinesi e punta a cambiare il modo in cui si guarda all’attività dei neuroni, spostando l’osservazione dal laboratorio rigido a situazioni decisamente più vicine alla vita reale.

Il punto di partenza è piuttosto semplice da capire. Gran parte di quello che oggi si sa sul funzionamento dei neuroni arriva da esperimenti condotti in condizioni controllate, dove tutto è studiato per ridurre le variabili al minimo. Il problema è che questi studi si appoggiano spesso a strumenti ingombranti oppure collegati tramite cavi, e quei cavi finiscono inevitabilmente per limitare i movimenti dell’animale osservato. Il risultato è una fotografia precisa ma parziale, scattata in un contesto che ha poco a che vedere con il comportamento spontaneo.

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Perché osservare il cervello in movimento è così importante

Il cervello non si prende pause. Lavora senza sosta mentre si esplora un ambiente nuovo, mentre si interagisce con altri individui o quando arriva il momento di prendere una decisione. Sono proprio queste le situazioni in cui l’attività cerebrale diventa più interessante da studiare, perché raccontano come l’organismo reagisce al mondo che lo circonda nel momento stesso in cui accade qualcosa.

Riuscire a osservare i neuroni in queste condizioni, quindi, potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere molto meglio il legame tra ciò che succede nella testa e ciò che si traduce in un gesto, in un movimento o in una scelta. Detto in modo più diretto, il rapporto tra attività cerebrale e comportamento è uno dei nodi centrali delle neuroscienze, e fino a oggi lo si è potuto indagare soltanto con forti limitazioni. Uno strumento che non obbliga l’animale a restare fermo o legato a un cavo apre la strada a osservazioni molto più naturali.

È qui che entra in gioco il fattore peso, tutt’altro che secondario. Un dispositivo pesante o voluminoso altera il modo in cui un animale si muove e si comporta, rendendo meno affidabili i dati raccolti. Per questo la miniaturizzazione non rappresenta un semplice vezzo tecnologico ma una condizione necessaria per ottenere informazioni che rispecchino davvero la realtà.

Airscope e il lavoro dei ricercatori cinesi

A sviluppare Airscope è stato un gruppo di ricercatori dell’Università Tsinghua e della PLA Medical School, in Cina. La loro idea è stata quella di eliminare del tutto il collegamento fisico che per anni ha condizionato questo tipo di studi, affidandosi a una soluzione senza fili capace di seguire l’animale ovunque vada.

Il dato che salta subito all’occhio è proprio il peso, fermo a 1 grammo. Una cifra minima che rende il microscopio abbastanza leggero da non interferire in modo significativo con la libertà di movimento del soggetto osservato. Ed è esattamente questa caratteristica a distinguere il dispositivo dagli strumenti tradizionali, quelli ingombranti o vincolati ai cavi che hanno accompagnato finora buona parte delle ricerche sui neuroni.

Con un microscopio wireless di queste dimensioni, l’osservazione del cervello può finalmente avvenire mentre l’animale esplora, interagisce e decide, cioè proprio nelle condizioni in cui l’attività dei neuroni racconta di più. Il dispositivo messo a punto dai ricercatori dell’Università Tsinghua e della PLA Medical School nasce con questo preciso scopo, ossia rendere possibile ciò che per lungo tempo è stato considerato fuori dalla portata della scienza.

Fonte: TecnoAndroid