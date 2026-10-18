Strava potenzia la forza: sessioni guidate e serie in tempo reale

Chi si allena con i pesi e usa Strava per tenere traccia delle proprie attività avrà presto qualche strumento in più a disposizione. La piattaforma ha annunciato il 15 ottobre 2026 un nuovo ampliamento delle funzioni dedicate agli allenamenti di forza, con sessioni guidate ideate da allenatori esperti e la possibilità di registrare serie e ripetizioni in tempo reale, mentre l’esercizio è ancora in corso. Si tratta di un ulteriore passo all’interno di un percorso avviato qualche mese fa, che punta a rendere l’app sempre più completa anche per chi dedica parte della settimana al lavoro in sala pesi.

Per inquadrare bene la novità conviene fare un piccolo passo indietro. Qualche mese fa Strava aveva già rinnovato in modo profondo l’esperienza legata alla forza, introducendo un registro specifico per annotare serie, ripetizioni e carichi utilizzati, insieme alle mappe muscolari generate in automatico e ad altre funzioni pensate per chi frequenta la palestra. Le novità presentate ora si appoggiano proprio su quelle fondamenta e le portano un gradino più in là.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il cuore dell’aggiornamento sono gli allenamenti guidati progettati da coach specializzati nella preparazione atletica di forza. Ogni esercizio viene accompagnato da animazioni che mostrano il movimento da eseguire, affiancate da consigli sulla corretta esecuzione e da informazioni sui gruppi muscolari coinvolti. Aprendo il singolo esercizio si accede a una scheda con indicazioni sulla postura giusta, suggerimenti pratici e l’elenco preciso dei muscoli sollecitati durante quel gesto.

Durante la sessione gli utenti possono segnare serie e ripetizioni man mano che le portano a termine, senza dover aspettare la fine dell’allenamento. Quando la sessione si chiude, ogni esercizio, ogni serie e ogni ripetizione vengono salvati automaticamente nell’attività registrata. Anche le mappe muscolari introdotte all’inizio dell’anno si aggiornano di conseguenza e mostrano in quali zone del corpo si è concentrato lo sforzo appena compiuto.

Chi potrà usarle e cosa arriverà nei prossimi mesi

La nuova esperienza verrà distribuita agli abbonati gradualmente, nel corso delle prossime settimane. Chi utilizza la versione gratuita dell’app non resterà comunque del tutto escluso, perché potrà provare un allenamento di esempio e farsi un’idea concreta di come funzionano le sessioni guidate costruite dagli allenatori.

L’aggiornamento, poi, non si limita ai pesi. L’azienda ha introdotto anche nuovi allenamenti guidati dedicati alla corsa e ha fatto sapere che altre serie di sessioni sono già in programma prima della fine del 2026, così da ampliare ulteriormente il catalogo disponibile all’interno dell’app.

Sul fronte degli sviluppi futuri, Strava sta lavorando a una funzione che permetterà di importare gli allenamenti di forza semplicemente caricando degli screenshot di schede di allenamento oppure delle note che riportano serie e ripetizioni. In questo modo un programma già scritto altrove potrà finire dentro l’app senza essere ricopiato a mano. Nei piani dell’azienda c’è anche uno strumento per creare i propri allenamenti personalizzati partendo da zero, componendo la sessione direttamente all’interno della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid